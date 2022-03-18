配合央行升息 台銀開第一槍！下周調升存款、房貸利率 17:452022/03/18 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央銀行自111年3月18日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.25個百分點。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行自111年3月18日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.25個百分點。 台灣銀行為配合中央銀行貨幣政策並反映當前市場利率走勢經衡酌市場競爭及資金狀況，將自2022年3月21日起調升新台幣各天期一般存款及五百萬元(含)以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.06~0.30個百分點，以一年期定期儲蓄存款調升0.25個百分點，足額反定央行升息，並調升活期性存款利率，調整幅度0.01~0.10個百分點 央行意外升1碼 瑞銀預期今年還有2次升息 兩年來首次 陸調整防疫政策 #升息 #台銀 #調升 #百分點 #定存 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Fed預告今年還會連6升 04:102022/03/18 財經要聞 健保調漲部分負擔50萬人年付逾3千 陳時中：做這件事才會失血 14:442022/03/17 生活 美、台央行升息一碼－銀行：房市不致掀拋售潮 04:102022/03/18 財經要聞 《國際金融》火速跟進聯準會 華爾街大行調升基本貸款利率25基點 10:282022/03/17 財經 陸港觀盤－政策力度不足 留意市場落底訊號 04:102022/03/17 全球財經 北市公車脫班挨罰 業者盼調整運價 04:102022/03/18 地方新聞 配合中橫便道封閉搶修 865線公車調整路線 16:592022/03/18 生活 連三升 英利率上調至0.75％ 04:102022/03/18 全球財經 楊金龍的勇敢決定 央行升息1碼 04:102022/03/18 財經要聞 理專盜領2,800萬逃逸 台銀一個月內提檢討報告 04:102022/03/17 財經要聞 人行逆回購 放水人民幣700億 04:102022/03/18 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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