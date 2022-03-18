中央銀行自111年3月18日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.25個百分點。

台灣銀行為配合中央銀行貨幣政策並反映當前市場利率走勢經衡酌市場競爭及資金狀況，將自2022年3月21日起調升新台幣各天期一般存款及五百萬元(含)以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.06~0.30個百分點，以一年期定期儲蓄存款調升0.25個百分點，足額反定央行升息，並調升活期性存款利率，調整幅度0.01~0.10個百分點