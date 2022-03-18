不少人習慣累了就趴在桌上休息片刻，不過大陸湖南一名39歲的家庭主婦，因為趴睡在沙發上1個小時且沒有改變姿勢，導致醒來後右手臂完全沒有知覺，送醫後被診斷為「右上肢橈神經損傷」，醫師趙巧珍提醒，上班族和學生等2類族群因為經常趴睡，必須更注意類似情況發生。

根據陸媒《大米Video》報導，湖南長沙一名39歲的家庭主婦打掃完家裡後，就枕著手臂側躺在沙發上午睡，沒想到1小時後醒來，發現她的右手臂完全沒有知覺，送醫後被診斷為「右上肢橈神經損傷」。

長沙市中心醫院康復醫學科副主任醫師趙巧珍表示，病患來就醫時，右手手指完全無法伸直，且手腕下垂不能抬舉。她也解釋，因為病患是枕著手臂側躺在沙發上，所以壓迫到了右上臂和肘關節，同樣姿勢維持久了就造成橈神經缺血，導致右手臂失去知覺，所幸病患經治療後，半個月左右就恢復正常。

醫師提到，上班族和學生午休時都習慣壓著手趴睡，但其實這個動作容易壓到橈神經，時間久了甚至會造成不可逆的傷害，提醒大家午睡醒來出現持續手麻且全身無力的情況時，就應立即就醫。

新聞曝光後，不少網友留言表示，「血管不通別大意」、「這樣居然也有危險，上班族的確需要小心」、「有一次壓到血液過不去，醒了後那隻手臂沒知覺，跟麵條似的不聽我使喚」、「有幾次醒來後其中一隻手沒知覺，現在想想還是覺得很恐怖」。