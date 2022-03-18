國防部新式教召剛上路，國民黨立委馬文君今天質詢時詢問，先前參觀教召訓練，在靶場旁設置廁所還擺放流動廁所，規模如同舉辦燈會，認為教召訓練應更貼近實戰環境，國防部長邱國正直言，講這種話對準備教召的幹部很不公平，平常可以準備的都疏忽掉不準備的話，遑論作戰。

行政院長蘇貞昌今天繼續率部會首長到立院進行施政報告與備詢，國民黨立委馬文君關切教召訓練、戰備個裝等國防議題，提到先前考察首批教召，在營區靶場旁邊蓋了廁所，還租了27間流動廁所，規模如同辦燈會，且營帳繩子還掛上小燈避免跌倒，難以因應實戰狀況。

馬文君說，國防預算的應用應有所斟酌，她舉例，根據教召賠償表，防彈背心加擋彈板約5萬元，由於軍用防彈裝備屬於管制品，未來若參加教召，就可以名正言順用8折價買到，是否造成社會安全網破洞？

馬文君指出，有常備役反映，當了2年的兵，連戰鬥個裝都沒有，很多要自己花錢買，但教召卻配新式裝備，國防部把很多預算投入在14天教召，但預算使用應有先後順序、輕重緩急。

國防部長邱國正說明，關於戰備個裝，這兩年大力調整預算後，一批一批做出來，而發放戰備個裝需要是戰鬥部隊，接著是後勤支援部隊，教召都是戰鬥部隊，一但動員就是戰鬥部隊，而設施方面平常都在準備，這非作秀，「委員講這類話，對準備教召的幹部很不公平」。

邱國正表示，他雖然沒打過仗，但曾在金門砲聲隆隆下生活過，深知戰爭的嚴重性，他強調，作戰跟訓練不同，作戰可以拉來頭黃牛當馬騎，但訓練不可以，假如平常沒有敵情下的訓練，這個忽略，那也不要做，這樣做什麼訓練？平常可以準備的狀況下，都疏忽掉不準備，遑論作戰。

蘇貞昌也說，準備應方方面面，教召也是種準備，若準備都準備不好的話，遑論實戰，國防部教召提供的連動廁所是準備，物資也是準備，準備好，實戰才打得贏。