男子江承翰、林登裕找來老鴇、馬伕和人頭老公共組「高鐵環球應召站」，以假結婚引進大陸女子賣淫，為確保品質，還找來3名資深老鴇擔任鑑定師，在速食店廁所對應徵者「鑑價」，堪稱是「速食店人肉行動鑑價中心」。台北地院18日圖利媒介性交、違反兩岸人民關係條例及偽造文書罪，判處應召站一行人4年到4個月不等徒刑，並沒收或追徵不法所得。可上訴。

判決指出，高鐵環球應召站對外又稱「美樂應召站」、「環球應召站」，林男為應召站負責人，江男則為現場負責人兼馬伕，另有負責聯繫和叩客的呂姓、高姓、陳姓婦人，李姓、黃姓、林姓、葉姓，2名劉姓等馬伕，洪姓、2名李姓人頭老公，和袁姓、張姓2名陸籍賣淫女，分工結構相當完整。

檢警當時查出，江承翰、林登裕為過濾賣淫女素質，特地找來3名6、70歲的女老鴇，直接在速食店廁所要求應徵者脫衣驗身，查看有無疤痕、刺青、妊娠紋、等，再對女子臉蛋、身材進行分級，以決定賣淫價格，堪稱「速食店人肉行動鑑價中心」。