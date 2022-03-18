富邦悍將正式完成全隊談薪作業，18日公布談薪結果，去年季中離開後援、頂上先發輪值的陳鴻文獲得加薪16萬元，今年月薪66萬；而去年另一位行使自由球員（FA）的林益全則小幅降薪月薪70萬元，不過合約總值較去年增加，仍為全隊薪資最高的野手。

去年富邦以第4名作收，雖然戰績未盡理想，但球團對於陣中部分球員表現仍給予加薪肯定。去年季中從後援轉任先發的陳鴻文，全年為球隊貢獻11場先發與30場救援的出賽，獲加薪16萬，新球季月薪達66萬元。

原在2020年9月與球團簽下2.5年合約的曾峻岳，去年出賽57場不僅為全隊最高，季末更奪下新人王獎項，球團也決定提前與曾峻岳進行換約，新球季月薪從7萬調整至15萬，加薪幅度114%為全隊最高。

牛棚投手群也多獲得加薪肯定，王尉永加薪8萬，新球季月薪23萬元。藍愷青加薪5萬，新球季月薪12.5萬元。吳世豪加薪4.5萬，新球季月薪12.5萬元。李建勲加薪4萬，新球季月薪12.5萬元。歐書誠與陳韋霖各加薪2萬，新球季月薪分別為12與9.5萬元。先發投手游霆崴加薪3.5萬，新球季月薪13.5萬。陳仕朋月薪23萬持平、張耿豪月薪從12萬調整至9萬元、江國豪月薪從19萬調整至15萬元。

去年繳出生涯首度單季百安的高國麟，包括安打數、打擊率、上壘率等各項成績均為個人新高，獲得球團加薪13萬元的肯定，新球季月薪36萬元，是野手之最。

申皓瑋去年出賽111場為全隊之冠，在攻守二端均有優異表現獲加薪7萬元，新球季月薪19萬元。范國宸不受換球影響繳出生涯最高的9支全壘打，獲得加薪5.5萬的肯定，新球季月薪首度站上20萬元大關。王正棠加薪5萬元，新球季月薪17.5萬元。葉竹軒也獲加薪4萬元，新球季月薪12萬元。

楊瑞承、于森旭分別獲3萬、2萬的加薪肯定，新球季月薪均為12萬元。高孝儀加薪1.5萬元，新球季月薪17萬元。不過也有球員遭到減薪，李宗賢從26萬調至20萬元，林哲瑄從60調整為53萬元，高國輝從56調整為50萬元。

富邦悍將高國麟新球季加薪13萬元。（富邦悍將提供）

富邦表示，合計有超過半數以上的本土球員獲得加薪肯定，球團也希望所有選手今年都能繳出佳績，持續朝向總冠軍的目標前進。