建通(2460)集團重要子公司「東莞建通電子五金有限公司」宣布於3月19日恢復正常生產，建通表示，儘管外在環境變數不少，建通表示，今年營運展望目標未變，預估全年營收可望較去年兩位數成長，毛利率因產品組合優化會比去年好。

建通為端子廠，產品應用以家電端子居多，由於2月逢農曆春節假期，下游客戶假期持續至2月中，採購力道放緩，建通2月合併營收為2.11億元，月減20.04%，年增19.65%，累計前2月合併營收為4.82億元，年減15.66%；建通表示，3月起營收可望逐月加溫。

建通東莞建通電子五金有限公司配合東莞市虎門鎮當地政府完成3輪全員核酸檢測，並做好疫情防控工作，依據最新「虎門鎮新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部通告之規定，企業已可復工復產，依照「一企一策」、「一廠一案」，嚴格執行測溫、掃碼、戴口罩等防控措施，外來人員必須持有48小時內核酸檢測陰性證明且健康碼為綠碼；員工按照「三點三線」（工作、就餐、住宿）活動，固定工位、餐位、床位、活動軌跡展正常生產經營，嚴格落實各項防控措施的前提下有序開工，「東莞建通電子五金有限公司」於2022年3月18日展開正常生產經營，並以集團彈性調整存貨及生產調度來配合因應。

建通預估，全年營收可望較去年兩位數成長，毛利率因產品組合優化會比去年好，獲利成長幅度將優於營收。