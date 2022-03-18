前兩年受疫情影響，全台各大專院校徵才博覽會實體活動都取消，隨著疫情趨緩，今年各大企業把握機會前進校園；信義房屋日前也赴台灣大學校徵博覽會，與台積電、聯發科等超過300家企業同步搶才。除持續招募前6個月保障薪資5萬的業務菁英、今年首度釋出百萬年薪的「儲備幹部計畫」之外，信義房屋近期也陸續徵求數位科技人才，由於是房仲業新興且少見的工作內容，且現場還設計「抓棍機」互動遊戲，校徵博覽會當天吸引許多台大學生目光，詢問度相當高。

信義房屋以打造房地產科技創新、數位居住生活兩大面向為目標，因此希望尋覓熟悉程式語言、AI智能、雲端技術、資料科學、客戶體驗的數位科技人才加入；目前開出超過20種職缺，如APP開發工程師、數據科學家／數據分析師，以及「.Net軟體工程師／系統分析師」等。由於「PropTech」房地產科技在全球漸漸成為趨勢，相關職缺在台灣房仲業界仍較少見，因此台大校徵當天，許多學子都感到高度興趣，尤其以數據科學家／數據分析師詢問度最高。

什麼是數據科學家、在房仲業界又能如何應用？以服務客戶的角度來看，數據科學家需要透過統計方法、資料採礦、數據視覺化等方式，追蹤並了解客戶的服務歷程、行為模式，以便規劃出最佳服務與銷售建議；從企業經營的角度而言，則可以將集團內部商業問題，轉化成可以衡量的分析，協助各部門優化或改善現有流程，提升效率。

至於今年首度招募的幕僚儲備幹部，信義房屋則表示，將提供保障年薪120萬、最高甚至可達150萬的薪資待遇，另有為期2年的專業培訓，長期職涯可在經營管理、策略企劃或營運體系間發展，以主管職為目標；不動產經紀人員部分，也設計專任講師群提供百堂系列課程，且每季固定選拔店主管，提供多元透明的升遷管道，薪資待遇上則提供6個月保障底薪5萬元及業界首創的「30天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道。希望透過完善的培訓及優厚的薪資福利，吸引更多質優人才加入。

除台大場次校徵博覽會，即日起至5月中，信義房屋也會巡迴全台各大專院校徵才博覽會，安排現職同仁親自分享工作經驗，參與現場互動遊戲還可以抽iPhone13 Pro，詳情可上信義房屋人才招募網查詢。