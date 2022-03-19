春天除了幫衣服換季，許多人也紛紛開始物色新的香水、保養品，近日Jo Malone London打造實體禮物概念店，邀請品牌好友許光漢出席開幕活動；d program敏感話題邀請范少勳擔任全新品牌大使；ELIXIR怡麗絲爾請徐佳瑩為熱賣商品「小金管」譜出專屬主題曲，預計將掀起一波買氣，為母親節檔期提前暖身。

▍1.Jo Malone London品牌好友許光漢

Jo Malone London以機器人角色「JoBots」打造實體禮物概念店，於3/12至6/27在新光三越台中中港店登場，品牌之友許光漢於開幕當日出席，分享自己平時非常喜歡使用香氛，特別是糅香搭配，今天選擇的是白樺木與薰衣草搭配品牌最經典的英國梨與小蒼蘭香水，除了極具層次的花香氣息，更多了溫柔純粹的木質香氣，展現出一種獨特有個性的香氣。

許光漢分享自己的糅香搭配秘訣。（邱映慈攝）

JoBots禮物概念店由英倫總部操刀設計。（邱映慈攝）

Jo Malone London全球唯一的實體JoBots禮物概念店，由英倫總部操刀設計，以品牌最具識別度的禮物盒與餽贈美學為靈感，並以詼諧有趣的英倫風格創造了一系列禮物盒機器人與竉物等不同角色「JoBots」，打造充滿英倫特色與生動有趣的禮物概念店。許光漢提到，現場有許多限定的JoBots禮盒與吊飾，覺得非常特別很適合送禮，推薦大家有機會一定要來逛逛。

Jo Malone London禮物概念店創造了一系列禮物盒機器人與竉物等不同角色「JoBots」。（邱映慈攝）

凡於Jo Malone London「JoBots」禮物概念店內購買任一款 100ml 香水，即可獲得限定的 JoBots 造型鑰匙圈。（邱映慈攝）

凡於Jo Malone London「JoBots」禮物概念店消費滿 NT5,000 元即可玩 JoBots 販賣機抽取更多驚喜香氛禮，消費滿 NT6,000 元還可享有精美 JoBots 限量禮盒包裝服務。（邱映慈攝）

▍2.d program敏感話題品牌大使范少勳

d program敏感話題2022年邀請全新品牌大使范少勳，詮釋多變的男友形象，以品牌旗下明星品「美肌益生保養系列」，細心呵護敏弱肌膚的你，解決生活中的各種敏感時刻。專為敏弱肌打造調理處方，添加2大獨家專利成分「酵母萃取美肌益生元」與「d program穩定複合配方」，深度保水、鎖水，平衡肌膚好菌微生態，強健肌膚天然屏障，重返穩定健康的理想美肌。

敏感話題邀請全新品牌大使范少勳，詮釋多變的男友形象。（圖／品牌提供）

范少勳用敏感話題明星產品「美肌益生保養系列」解決各種生活中的肌膚困擾。（圖／品牌提供）

▍3.ELIXIR怡麗絲爾2022年彈潤多效美肌乳品牌大使徐佳瑩

ELIXIR怡麗絲爾擁有超過30年的膠原蛋白研究科技，掌握肌膚膠原蛋白的年輕關鍵，為肌膚打造緊緻透亮的「澎彈亮美肌」。徐佳瑩也愛上怡麗絲爾的簡單保養魅力，無論是彈潤保濕水和彈潤保濕乳，還是超級明星品彈潤多效美肌乳，都愛不釋手。

徐佳瑩擔任小金管的品牌大使。（圖／品牌提供）

1支搞定保濕、持妝、防曬的彈潤多效美肌乳「小金管」，更被徐佳瑩喻為就像是音樂中那首想要單曲循環的歌，百用不膩，用過就會想無限回購，徐佳瑩自從用過這支神級美肌乳「小金管」，超有感的譜出小金管專屬主題曲，琅琅上口的輕快樂曲，將徐佳瑩體驗小金管的感受完美詮釋！

全新ELIXIR怡麗絲爾「小金管」彈潤多效美肌乳SP+成分升級，運用獨家膠原蛋白保濕成分，賦予肌膚澎潤彈力，更加輕盈零負擔的質地，全天持妝透亮，若想要防曬同步美白，則推薦入手「小銀管」淨白多效美肌乳WT+。（邱映慈攝）

ELIXIR怡麗絲爾推出日系「小金管列車」，4/8～4/10新光三越台北南西，4/15～4/17新光三越台中，4/22～4/24新光三越台北A8。（邱映慈攝）