春天除了幫衣服換季，許多人也紛紛開始物色新的香水、保養品，近日Jo Malone London打造實體禮物概念店，邀請品牌好友許光漢出席開幕活動；d program敏感話題邀請范少勳擔任全新品牌大使；ELIXIR怡麗絲爾請徐佳瑩為熱賣商品「小金管」譜出專屬主題曲，預計將掀起一波買氣，為母親節檔期提前暖身。
▍1.Jo Malone London品牌好友許光漢
Jo Malone London以機器人角色「JoBots」打造實體禮物概念店，於3/12至6/27在新光三越台中中港店登場，品牌之友許光漢於開幕當日出席，分享自己平時非常喜歡使用香氛，特別是糅香搭配，今天選擇的是白樺木與薰衣草搭配品牌最經典的英國梨與小蒼蘭香水，除了極具層次的花香氣息，更多了溫柔純粹的木質香氣，展現出一種獨特有個性的香氣。
Jo Malone London全球唯一的實體JoBots禮物概念店，由英倫總部操刀設計，以品牌最具識別度的禮物盒與餽贈美學為靈感，並以詼諧有趣的英倫風格創造了一系列禮物盒機器人與竉物等不同角色「JoBots」，打造充滿英倫特色與生動有趣的禮物概念店。許光漢提到，現場有許多限定的JoBots禮盒與吊飾，覺得非常特別很適合送禮，推薦大家有機會一定要來逛逛。
▍2.d program敏感話題品牌大使范少勳
d program敏感話題2022年邀請全新品牌大使范少勳，詮釋多變的男友形象，以品牌旗下明星品「美肌益生保養系列」，細心呵護敏弱肌膚的你，解決生活中的各種敏感時刻。專為敏弱肌打造調理處方，添加2大獨家專利成分「酵母萃取美肌益生元」與「d program穩定複合配方」，深度保水、鎖水，平衡肌膚好菌微生態，強健肌膚天然屏障，重返穩定健康的理想美肌。
▍3.ELIXIR怡麗絲爾2022年彈潤多效美肌乳品牌大使徐佳瑩
ELIXIR怡麗絲爾擁有超過30年的膠原蛋白研究科技，掌握肌膚膠原蛋白的年輕關鍵，為肌膚打造緊緻透亮的「澎彈亮美肌」。徐佳瑩也愛上怡麗絲爾的簡單保養魅力，無論是彈潤保濕水和彈潤保濕乳，還是超級明星品彈潤多效美肌乳，都愛不釋手。
1支搞定保濕、持妝、防曬的彈潤多效美肌乳「小金管」，更被徐佳瑩喻為就像是音樂中那首想要單曲循環的歌，百用不膩，用過就會想無限回購，徐佳瑩自從用過這支神級美肌乳「小金管」，超有感的譜出小金管專屬主題曲，琅琅上口的輕快樂曲，將徐佳瑩體驗小金管的感受完美詮釋！
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