搶春季旅遊商機，JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌-JR東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taipei)，推出「浴衣懷石一泊二食住房專案」，專案價12,800元起，入住19坪大的行政套房、享有行政酒廊禮遇、「HAYASE」懷石料理，入住期間可穿著由飯店為您精心準備的日本浴衣和服，愜意的享受偽出國之旅。

日本浴衣和服如今常見於日本各地祭禮、節日及煙花大會中，展現獨特的典雅及屬於女性的柔美。JR東日本大飯店台北推出的「浴衣懷石一泊二食住房專案」由專人悉心為賓客推薦最適合的浴衣和服樣式及著衣，飯店賓客也可穿著浴衣漫步至「HAYASE」日本料理享受懷石料理，或在飯店周圍景點拍照留戀，感受偽出國到日本的渡假氛圍，無論是親子旅行、姊妹閨密或是情侶出遊打造專屬的特別回憶。

來自日本仙台、首次進軍台灣的「HAYASE」懷石料理，在日本東北仙台的大都會飯店已有三十年歷史，位於JR東日本大飯店台北的「HAYASE」餐廳，設計以城堡小鎮仙台為主題，餐廳入口即可看到特別從日本訂製，與原物同樣尺寸復刻的日本戰國時期武將「伊達 政宗」的盔甲進行裝飾。餐廳內設有懷石料理區、鐵板燒用餐區，此外另有六個分別可容納四名到八名的包廂可供使用。JR東日本大飯店台北推出的「浴衣懷石一泊二食住房專案」中可享用的懷石料理位於JR東日本大飯店台北B1的「HAYASE」，每月依當季食材更換不同的菜色，選用日本直送來台的漁獲食材和佐料、餐具，搭配台灣在地鮮食，四月份以「花見懷石」為主題，首先呈現的是發財盛可享用數種精緻前菜，碗物是香氣十足又口感Q彈的胡麻豆腐、造里是以青紫蘇搭配薄切濱鯛、燒物是使用酒粕提味的鰆魚若草燒以青椒絲帶出鰆魚的風味、煮物為鯛魚馬鈴薯綿密而細緻的口感再搭配櫻花蝦讓鮮味在口中放大、止肴為鲹魚砧卷，主廚特別以蘋果片來包覆鲹魚展現出甜、香、鮮的滋味、食事則以宮城名產鮭魚親子蓋飯搭配仙台味噌湯，最後以季節甜點來呼應整套懷石料理的極致美味，兼具美味與華麗日系質感裝盤的料理，讓饕客品嘗到的不僅是料理而是一道藝術品，好似到了日本東北一般。

JR東日本大飯店「浴衣懷石一泊二食住房專案」優惠價12,800元起，專案內容含行政套房兩天一夜、行政酒廊禮遇及Happy Hour、HAYASE懷石料理雙人套餐（每客價值3,500+10％元，套餐依季節調整內容），鉑麗安雙人自助式早餐及入住期間享有浴衣和服體驗，飯店另提供健身房、室內溫水游泳池、三溫暖水療中心等，專案優惠自4月15日起至年7月31日止，每日限量預定，快與好友們相約體驗JR東日本大飯店台北的雅緻之美，來趟偽出國之旅。