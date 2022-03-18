近期一段烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）要自己軍隊投降的Deepfake換臉影片在網上瘋傳，短短一分鐘的畫面由於草率的製片品質隨即被揭穿，原來是烏媒體「TV24」遭到駭客入侵，目前包括臉書(Facebook)在內的社群平台已經主動封鎖並刪除這段假消息。

綜合天空新聞台(Sky News)及全國公共廣播電台(NPR)報導，烏克蘭媒體(TV24)16日遭到駭客入侵，流傳出一段總統澤倫斯基自行發表談話的短片。影片中他神情凝重稱「烏已決定將東部的頓巴斯地區歸還給俄羅斯」，接著承認苟延殘喘的俄烏戰爭宣告國家的努力失敗，影片結尾呼籲自家軍隊:「我的建議是，放下你們的武器，回到家人身邊。戰死在沙場是最不值得的事，活下去!我也會這麼做的。」

報導指出，仔細觀察完全能點破造假的可能性，影片中的澤倫斯基包括口音、聲音及頭部靈活度都不是很自然，而且臉部與頸部有明顯色差。由於技術太過粗糙，影片也被台灣網友轉到PTT論壇討論，有人直呼「電影替身都比較真…」、「超假的!」還有人酸:「是該投降了…」

As a matter of principle, I never post or link to fake or false content. But @MikaelThalen has helpfully whacked a label on this Zelensky one, so here goes.



I've seen some well-made deepfakes. This, however, has to rank among the worst of all time.pic.twitter.com/6OTjGxT28a — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 16, 2022

Facebook、YouTube及Twitter等社交平台也隨即發布聲明，表示該影片涉及違反散布假消息條約因此遭封鎖並刪除。目前還不清楚是誰利用「深偽技術」(deepfake)製造換臉影片，維吉尼亞大學 (University of Virginia)教授希特龍(Danielle Citron)對此感到憂心，指出這是民主國家及其安全的不祥之兆。

專家認為，儘管「深偽技術」的影片本身並無太大危險性，但當前完全不然。烏、俄以外的國家之所以能夠輕易揭穿它，是因為我們擁有穩定網路的支持，而且有多個消息來源可以查明。俄羅斯當局封鎖所有主要的社群平台，而烏克蘭的通訊設備則是不斷遭受俄軍摧毀，因此相當不可靠。