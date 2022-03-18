長榮航空（2618）總經理孫嘉明18日出席與日本青森廳舉辦的「青森零距離」特展時表示，因全球貿易量需求曲線往上成長，看好航空貨運趨勢將維持很長一段時間，只要長榮總經理謝惠全作夢一直笑，我也可以笑很久。

長榮航目前有八架777F全貨機，看好航空貨運趨勢持續上揚，日前董事會決議委託以色列航太工業公司（IAI），將現有三架777-300ER客機改為全貨機，預計2025年陸續執行改機工程，改機時間僅約三個月相當快，但因IAI訂單太滿，延至2025年，不過孫嘉明說，會持續與IAI溝通，能提前就提前。

孫嘉明也說，2025年三架777-300ER客機改為全貨機時，機齡已到18年，折舊攤提完畢，屆時將會再降低貨機的營運成本，提升獲利率。

近期俄烏戰爭因素，國際油價上漲，長榮航3月已徵收燃油附加費，長榮航目前平均每月用油約100萬桶，占營運成本約25％，鑑於原物料也上漲不少，將會調漲票價，漲幅需經過內部精算。

孫嘉明表示，5月起陸續在各航線進行增班，主要看到衛福部已鬆綁入境檢疫時間，已降至10天，接下來朝「7、5、3」規劃，緊接著也預期衛福部鬆綁「入境轉機」中轉政策。因此5月開始的增班計畫是提前預作準備。

孫嘉明說，新冠肺炎疫情前，中轉旅客占整體航空客運約四成。

受惠去年第四季貨運市場爆衝，長榮航去年第四季合併營收342.16億元，年增62％，其中貨運營收為300.77億元，占比為88％，稅後盈餘為71.78億元，季增383％，年增2,457％，毛利率為33.72％，創新高並季增16.99個百分點，EPS為1.42元，連續三季獲利，單季EPS更寫下歷史次高紀錄，激勵全年轉虧為盈，EPS為1.31元。

孫嘉明說，去年12月貨運實在太旺，目前今年第一季表現低於去年第四季，但也不會太差。

長榮航的桃園－青森航線自1995年開始即以不定期包機方式經營，2019年7月改為每周二班定期航班，旺季時最多增為每周五班；孫嘉明表示，雖然目前因疫情衝擊暫停飛航，但當地人文物產豐沛，一年四季各具特色，長榮航有信心在疫情過後，能以最快的速度恢復運能，與民眾一同親訪青森風情。

長榮航與青森縣廳此次活動特別從青森空運上千顆蘋果，堆疊出壯觀的蘋果牆，設置蘋果溫泉池，同時也準備蘋果汁供觀展民眾享用，打造出「日本第一蘋果王國」的氛圍；現場也設有高達4公尺的巨型睡魔燈牆，以及長達15公尺收羅所有著名景點的青森浮世繪，在觀展同時也安排青森知名的津輕三味線於現場演出。