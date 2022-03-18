台北市成功中繼市場今（18）日正式開幕，1樓為生鮮百貨區共計141攤，2樓為美食街及百貨雜貨區，共55攤，Uber Eats 也擴大與成功中繼市場合作規模，合作商家拓展到18家攤商，商品類別橫跨日常自煮各類需求，包含蔬菜、水果、雞肉、豬肉、牛肉、海鮮、麵條、雜貨、水餃，以及小菜等。歡慶成功中繼市場以嶄新面貌服務市民，Uber Eats App 即日起推出每周買一送一、擁抱「蔬」適圈，3樣蔬菜100元，每月水果季等優惠活動，讓民眾滑 Uber Eats App 即可買傳統市場生鮮。

Uber Eats 自2021年8月與成功中繼市場開始合作，至今單量成長三倍，最受歡迎商品排行第一名品類為水果（大湖草莓、屏東蓮霧）、第二名品類為蔬菜（青江菜、高麗菜、茼蒿）、第三名則是豬肉（五花肉、小排）。 Uber Eats 目前與18家成功市場攤商合作，並且積極拓展，希望帶給e化菜籃族更多選擇。Uber Eats App 上成功中繼市場最熱門10大商品排名榜為：1、苗栗大湖草莓，2、屏東黑珍珠蓮霧，3、文蛤，4.智利空運櫻桃，5、燕巢蜜絲棗，6、五花肉，7、美國安格斯牛肉火鍋片，8、豬小排，9、茼蒿，10、牛肋條。

傳統市場少有 POS 系統，客人喜好和交貨量全憑老闆們多年累積的智慧。Uber Eats 成為額外的好幫手，提供線上數據分析，協助攤商了解商品、市場、外送等評分項目，以及訂單分布、客戶回饋等詳細資訊，讓老闆透過數據能更精準備貨，提升經營效率，創造新商機。Uber Eats 設專人駐點數位工作站，從接單、揀貨、送貨一手包辦，確保訂單正確性，解決小攤商數位化的痛點，縮短每份訂單配送的速度，平均流程時間30分鐘左右，提高消費者使用的意願。 Uber Eats 小幫手會把所有攤商的貨品集合起來整理為一份訂單，並準確的貼上標籤和明細，確保外送夥伴來取貨時可以一秒辨識出要領取的商品，也可以教不熟悉App操作的銀髮族如何使用 Uber Eats 逛市場買菜。市長柯文哲表示：一個機構的好壞看廁所，一個城市的好壞看市場，成功中繼市場的完工，兼容了超級市場的硬體優勢，也保留傳統市場特有的傳統人情味及文化，更納入了美學城市的概念，除乾溼分離、食品安全、無現金支付，2樓共食區還有特色彩繪塗鴉，讓逛傳統市場也是一件很時尚的事情!未來市政府也將持續推動市場的軟體輔導，提升攤商營運、創新理念，使傳統市場的軟硬 體皆能同步邁向現代化的市場。

Uber Eats 生鮮雜貨事業副總張祐欣表示：我們會繼續全力協助傳統市場推動數位創新服務轉型，Uber Eats 目前已經與6個城市中總計34間傳統市場、500多家攤商合作，其中台北市就占了11間，超過180個攤販合作商家。希望持續擴大傳統市場外送合作，帶給更多城市的民眾更多傳統市場生鮮選擇。