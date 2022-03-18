隨著疫情控制得宜，市場買氣也逐漸復甦，美妝新品齊發，愛美的消費者又可趁百貨優惠檔期到來準備出手。高市各家百貨針對母親節送禮商機提前開跑，高雄大遠百即日起推出「美麗購物節」檔期優惠，針對自購補貨、送禮準備等多樣需求，端出超澎拜必Buy商品，人氣必買指標「化妝品」祭出超高回饋達15%，讓百貨激烈戰況直接浮上檯面、母親節優惠提前開打。

高雄大遠百店長黃友誠經理表示，民眾越來越懂得在百貨大檔期出手，同時做足功課，挑選各家銀行信用卡靈活理財外，更能享受實質優惠。「美麗購物節」檔期嚴然成為母親節檔期的前哨站，因應後疫情時代採購需求大增，化妝品除了高達15%回饋外，各品牌為了搶客紛紛推出ONLY遠百獨家限量特惠組及滿額贈，LANCOME推出完美玫瑰輕奢組原價14,850元特惠價9990元；另外資生堂國際櫃經典明星商品百優精純乳霜組合原價5,133元，特價2,520元，折扣低於5折。資生堂東京櫃瞄準女性荷包，推出5折起獨家限量組大搶業績。SK-II推出明星夯品-青春寵愛優惠組折扣下殺7.1折起，原價10,014元，獨家價只要7,182元；ESTEE LAUDER推出小棕富翁修護組，原價8,040元，限量價只要3,980元，折扣相當於4.9折；令人興奮的還有DR.CiNK，超導保濕團購組獨家折扣2.6折。除了必買的保養品之外，口罩妝容也是不少愛美女性的口袋名單，NARS裸光底妝預購限定組原價4,680元，特價3,300元，水水們千萬不能錯過；同時遠百ONLINE即日起至4月10日推出「美麗必Buy 粉漾新生活」，凡於百貨服飾（含化妝品、香氛、小家電）、超市餐飲單筆滿3,000元送200元抵用券，線上線下齊發共祭出萬組化妝品特惠組搶客，搶攻女性消費者荷包。

高雄大遠百美麗購物節為母親節大檔提前暖身，4/13前化妝品單筆消費滿3,000元送300元、滿100,00元再加送200元，還可再配合16大銀行單筆分期刷滿100,00元送350元，獨家回饋高達15%；百貨服飾單筆滿4,000元送200元、APP會員再加送100元，大家電單筆滿10,000元送1,000元，保健器材單筆滿5,000元送500元，13大銀行全館刷滿5,000元送100元、刷滿15,000元送300元；特別的是，11大銀行配合數位3C、MUJI單筆分期刷滿10,000元即享5%回饋，除此之外，4/5前凡於女裝、男裝、童裝、女用品、17F 商品單筆滿6,000元再加送200元；最讓HAPPY GO卡友期待的就是「HAPPY GO點數限量好康」，活動期間親持HAPPY GO卡及身分證件正本至九樓客服中心，扣HAPPY GO點數50點換200元紅利券乙張，每身分證字號限兌換2份，讓點數的價值極大化，卡友們一定要把握難得快閃的機會。

同時，高雄大遠百即日起至4月24日止，於九樓活動中心推出「我不是胖虎」免費入場的快閃店，除了展售Q萌限定周邊商品，還有一面高雄大遠百初登場全新超萌胖虎睡覺look 胖虎打卡牆供粉絲拍照合影，絕對要拍好拍滿。展場內有超過200款限定周邊商品要讓粉絲們帶回家，像是胖虎造型地墊、可愛零錢包、手機支架等，還有呆萌溫暖的「胖虎方型抱枕」，讓粉絲一抱上手就捨不得放下來，通通放到購物籃結帳去，除了居家實用小物，一旁還有扭蛋機、自製胖虎姓名貼的機器及遊戲機，豐富亮點歡迎粉絲朝聖。