疫情以來唯一在台復航的國際郵輪星夢郵輪的探索夢號撤出基隆港，在台灣嚴謹的復航條件下，目前也仍未有其他國際郵輪品牌被核可復航，使得台灣今年很可能都不會見到國際郵輪進駐，反觀國外郵輪市場航線布局則是日漸熱絡。全球豪華遊輪領導品牌公主遊輪計畫安排「珊瑚公主號」於6 月在澳洲重啟營運，並宣布全新布署美國母港計畫，包含9月啟航的加州聖地牙哥航線，而預計12 月啟航的德州蓋維斯頓航線，更是公主遊輪睽違6年重啟德州母港航線。

公主遊輪總裁John Padgett表示 : 「一旦備受期待的澳洲復航順利通過主管機關的核准，接下來2個月內將佈署3艘遊輪，這象徵著公主遊輪船隊的復航回歸。而聖地牙哥的遊輪復航不只能使美國西岸賓客們擁有更多樣性的選擇外，而公主遊輪的蓋維斯頓母港航程也將拉近與數百萬德州居民間的距離。」

隨著澳洲主管機關對於區域內遊輪復航的逐步開放，「珊瑚公主號」將率先在澳洲於6 月復航，展開為期 3 到 12 天往返布里斯本航程，停靠昆士蘭州和新南威爾斯州等目的地。先前已公布的澳洲與紐西蘭的2022至2023年航季之前，「珊瑚公主號」也將於 8 月自雪梨出發展開為期 12 天的航程，其中停靠昆士蘭與巴布亞新幾內亞的衝突群島；而深受臺灣賓客喜愛的「盛世公主號」則將於已公布的航季結束時， 在明年2月自雪梨出發，展開全新的昆士蘭往返航程，詳細內容將陸續公佈，並於3月23號開賣。

睽違6年，公主遊輪重啟德州母港航線，「紅寶石公主號」將於12月至明年4月展開一系列為期5至11天的航季，主要將停靠西加勒比海目的地；「紅寶石公主號」也將行經巴拿馬運河，於4月7 日起開賣2趟往返蓋維斯頓與舊金山之間的橫跨兩大洋的16天航程。

其他美國航程的部分，9月至明年2月的加州航線將新增聖地牙哥，「鑽石公主號」將加入以美國西岸為母港的船隊，展開一系列為期 5 至 11 天的全新航季，沿途停靠墨西哥里維耶拉、加州海岸與夏威夷群島；更預計在11月提供為期 20 天往返聖地牙哥-中美洲航程的獨特航程，3月24 日開始販售。

「皇家公主號」將於舊金山母港展開美國西海岸2022至2023年航季，往返夏威夷、墨西哥與加州海岸。在「皇家公主號」完成阿拉斯加航季後，將於9月抵達舊金山，與「紅寶石公主號」一同展開母港航季；「紅寶石公主號」12月將航至蓋維斯頓，而「皇家公主號」仍將持續為舊金山母港之官方遊輪，完成2022至2023年的後續航季；此系列航程將於4月7日開賣。

因應全新船隊調度計畫，公主遊輪日前所公布的明年4月「鑽石公主號」之航程，「皇家公主號」行經日本、新加坡、澳洲、紐西蘭和南太平洋的航程，明年2月「紅寶石公主號」行經巴拿馬運河的2趟航程，以及明年2月至明年5月「盛世公主號」行經澳洲、紐西蘭和南太平洋部分航程將被取消，受影響之賓客將會收到相關通知。

至於目前來台復航的進度，公主遊輪回應，去年底台灣航港局公布新版本的防疫指引與緊急應變計畫，公主遊輪台灣分公司正在溝通協調中，以爭取與目前公主遊輪已營運世界其他地區而執行之防疫規範能趨於一致，一旦與航港局達成協議後，將再提交符合集團營運準則的修改版復航申請。公主遊輪也表示，台灣仍是公主遊輪非常重要的市場，期望能早日在台灣復航營運。