中國外交部發言人趙立堅18日主持例行記者會。針對美國國務院發言人普萊斯稱，美方對俄羅斯襲擊烏克蘭基礎設施，並造成平民傷亡表示關切，但中方卻一直未明確表明立場。趙立堅回應，人的生命是寶貴的，不管是什麼情況造成的平民傷亡，總是令人痛心和惋惜的。中方一直呼籲盡力避免平民傷亡。事實是，中方向烏克蘭提供的是人道主義物資，美方提供的是致命武器。

趙立堅指出，大家都還記得，1999年3月，美國為首的北約沒有獲得安理會授權，悍然對南斯拉夫聯邦進行78天持續轟炸，至少造成2500名無辜平民死亡、約1萬人受傷，其中大部分是平民。過去20年來，美國在敘利亞、伊拉克、阿富汗、索馬里等地發動了數萬次空襲，無辜死亡的平民數量至少有2.2萬，最高或達4.8萬之多。

趙立堅表示：「美國在關心烏克蘭人民的同時，是不是應該首先對上述這些軍事行動中的平民傷亡也表示一下關切？」中方在烏克蘭問題上一直秉持客觀公正立場。衝突發生以來，中方一直以實際行動致力於勸和促談，中方的公正立場和建設性努力有目共睹，得到了國際社會特別是廣大發展中國家的理解和支持。

趙立堅強調，中方向烏克蘭方面提供的是食品、兒童奶粉、睡袋、棉被、防潮墊等急需的人道主義物資，而美方提供的卻是致命性武器。3月16日，美方宣布向烏克蘭提供額外8億美元武器援助。本周美國對烏克蘭武器援助的總額就達到10億美元。

趙立堅說道：「我給大家念念，也是美國國務院發言人普萊斯先生讀到的清單：美方向烏方提供的最新武器裝備包括800套防空系統，9000套便攜式高精度反裝甲系統，7000件機槍榴彈發射器等小型武器，以及2000發炮彈和子彈，這還不是它清單的全部。美方最新援助的武器是給烏克蘭帶去了穩定和安全嗎？還是會給烏克蘭造成更多的平民傷亡？對於烏克蘭的平民來說，他們更需要的是食品和睡袋還是機槍、炮彈，稍具理性和常識的人對此都不難做出正確的判斷。」