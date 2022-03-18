高雄巿議會國民黨團總召童燕珍指出，國民黨團針對福島核食有「零檢出、設專區、要標示」等3大要求。（曹明正攝）

高雄巿議員陳美雅對於福島食品開放後，高雄巿的檢驗量能提出質詢。（曹明正攝）

行政院今年2月宣布開放日本福島等5縣食品來台，高雄市政府18日在議會專案報告，不少議員質疑一旦核食開放進口，高雄巿的檢驗量能如何，高雄巿陳其邁則回應，已跟其他的實驗室策略聯盟合作，因此檢驗量能沒問題。

國民黨總召童燕珍指出，國民黨團針對福島核食有「零檢出、設專區、要標示」等3大要求，但她認為高市府僅做到「要標示」，應該提升檢驗量能，並設置專門網站供民眾快速查詢。同黨議員陳美雅也針對檢驗量能提出質詢。

陳其邁表示，衛生局有質譜儀等相關檢驗儀器，可支援周邊其他縣巿，且除了自己的檢驗室外，另也跟其他的實驗室策略聯盟合作，包括成大、屏科大還有陽明交通大學等，所以累積最大的量能，對於檢驗量能沒問題。

民進黨議員林智鴻表示，應該用科學角度探討食品安全，不應過度製造恐慌，任何食品只要食用過量皆對人體有害，要求市政府加強資訊揭露；無黨籍議員黃捷也強調，討論食品應該討論劑量，不應該用有或無混淆視聽。