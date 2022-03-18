曾寶儀、Lulu（黃路梓茵）主持公視《姐妹們的音樂萬萬歲》，首集邀請浩子來作客，他從專輯《共你惜惜》分享創作的秘密與背後的重要的女人，最驚人的是，他毫不諱言40歲已婚男子的心聲：「老婆願意跟你有性關係，很幸福、很重要！」

浩子除了是金鐘獎最佳主持人外，也入圍過金曲獎最佳台語專輯、最佳台語男歌手，節目上演唱專輯中〈寶島有神〉和寫給女兒的〈一世人的代誌〉，更帶來陳明章的〈幸福進行曲〉。

他為了重現〈寶島有神〉，還特地邀請到3位官將首，為台灣土地人民及《姐妹們的音樂萬萬歲》祈福助陣。另外，浩子也特別帶來他隨身創作小本子，裡頭記錄了音樂創作的靈感。

Lulu自爆曾化名「冬瓜露」幫浩子的EP合音，讓浩子吃驚不已。她回憶當時只是剛好經過錄音室，錄音師問詢問是否要賺個外快，唱個歌3千塊，她立馬點頭答應。

她為了不讓公司知道，才偷偷用可愛的化名「冬瓜露」，曾寶儀說：「妳可以說曾經是歌手浩子背後的那個女人！」Lulu笑回：「可以這麼說，但這樣說有點噁心。」

《姐妹們的音樂萬萬歲》20日起，每周日晚9點公視播出；公視網路同步直播、《公視＋》同步上架（https：／／lihi1.com／WrKlD）。