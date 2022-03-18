有些星座非常善於社交，身邊總是有一群朋友，但由於他們對人毫無防備，也容易成為小人的下手目標。《靈匣網》近日分享5個喜歡交朋友的星座，但也因此容易遇到小人，無論在職場還是生活上，一不注意就可能被陷害。

1.天秤座

天秤座情商高，非常善於社交，而且喜歡與人交往，很在乎自己的形象，在他們面前，天秤座落落大方且有氣質，又富有藝術氣息，因此吸引到不少人主動認識，而天秤座待人真心，他們就像是朋友的後盾，總能在危機時刻提供幫助，但也容易成為小人的目標，對方可能利用天秤座奪取利益，因此交友時需提防。

2.射手座

射手座個性積極向上，總是給身旁朋友帶來正能量，往往都能獲得他人好感，他們不僅善於社交，而且與人相處時懂得分寸，發生衝突時，他們就算對對方不滿，也不會直接說出來，而是私底下找機會解決事情，也因為他們待朋友很真誠，只要認定是自己的朋友，他們就會對友人不離不棄，但愛交友的個性還是需多加小心，以免被小人從後面捅一刀。

3.雙子座

雙子座天生聰明，充滿想象力和創造力，古靈精怪的個性，總是給身旁朋友帶來歡樂，而且他們做事有分寸，妙語如珠不會得罪他人，因此朋友非常多，而且懂得忍讓，所以朋友與他們相處時，總是覺得輕鬆沒壓力，不過朋友雖然多，但有時他們過於隱忍他人，不免也可能遭心懷不軌的人陷害，交友前最好徹底了解對方。

4.牡羊座

牡羊座就像個長不大的孩子，他們總是給人帶來溫暖，無論與誰都很聊得來，在聊天的過程中，牡羊座會營造出舒服的氛圍，因此就算對方個性害羞，也會受到他們的影響而漸漸卸下心防，不過也因為牡羊座對人沒有防備，對任何人都毫無保留的露出自己最真實的一面，若遇到有心人士，無論工作還是生活上，都可能被人陷害而受傷。

5.摩羯座

摩羯座個性很老實，他們好奇心很強，看到有趣的事物時，就會忍不住想了解，不過有時因較以自我為中心，就算透過他人接觸新鮮事物時，他們可能不會考慮對方是否願意接受自己，就會一股腦兒的投入，甚至主動與別人打好關係，雖然給人一股親切感，但此舉也可能在不自不覺中惹禍上身，心眼小的人可能會覺得摩羯座礙眼。