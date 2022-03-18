台北花園大酒店PRIME ONE牛排館，為提供饕客全新食感體驗及驅動業績成長，自即日起獻上多款新菜色，包括澳洲乾式熟成28天草飼熟齡和牛、盤克夏戰斧豬、法國野生真鱈…等，單點1,080元+10％起，套餐2,080元+10％起，內含特製手工麵包、精緻冷熱前菜、主廚湯品、嚴選主菜、配菜，最後可挑選桌邊服務甜點車的五種法式甜點，4月15日前平日晚餐時段點用指定套餐，享第二份半價優惠，再加碼贈送精選紅酒一杯。（未滿18歲禁止飲酒）

台北花園酒店牛排餐廳「PRIME ONE 牛排館」，無論乾式或濕式熟成盛宴，時刻擄獲饕客芳心，優秀料理團隊精湛廚藝為PRIME ONE牛排館的每道奢華料理注入美味靈魂。此次新推出澳洲乾式熟成28天草飼熟齡和牛帶骨肋眼，嚴選天然草飼的熟齡和牛較年輕嫩牛富有嚼勁的口感，濃郁肉香帶有天然青草香氣，更能增添層次風味，再以PRIME ONE 牛排館特地打造的百萬乾式熟成室，搭配喜馬拉雅岩鹽牆，在熟成過程中使肉質軟嫩多汁，鹽磚牆則釋放出鹽分於空氣並滲入牛肉中，增添甘甜鹹香風味，待時間淬煉出昇華風味。

PRIME ONE牛排館另一經典佳餚為美國Prime濕式熟成30天丁骨牛排，更於近日榮獲國際Anti-Additive Association 無添加發展促進會全球純粹風味評審特別獎，主廚嚴選料理食材，注重烹飪工法，為每道料理程序精心把關，承襲無添加物、健康永續精神，致力提供安心美味的精緻美饌，讓食客安心品嘗餐桌上的高級饗宴。

另新增數道非牛肉精緻主菜，讓饕客享受不一樣的味覺饗宴。盤克夏戰斧豬選用脂香甜美的盤克夏戰斧豬，以乾香料醃製，經簡單調味使肉質更香甜軟嫩，再以超級烤箱高溫炭烤燻香，鎖住飽滿肉汁，完整保留最鮮甜的自然風味。法國野生真鱈，以鹽及胡椒簡單調味，加入奶油乾煎至熟，佐上主廚以蔬菜高湯及粉紅酒精心熬煮的法式天鵝絨醬汁，擺上新鮮翠綠蘆筍及魚子醬妝點，演繹法式頂級美味，讓食客大啖上乘的珍饈海味。