搶攻4月兒童節商機，六福旅遊集團推出多項限時優惠活動，近日喜獲4隻水豚寶寶的關西六福莊，為慶祝福豚家族再添生力軍，凡於4月期間入住「福豚泡湯趣主題房」專案兩天一夜，雙人價13,000元起+10％，專案內容含早餐2客、福豚主題套餐2客、六福村兩日入園手環2條，福豚互動體驗2人次以及福豚禮物包1份，另加價即可參與於周二至周日間特別加開的小小福豚見面會，讓大小朋友們都可以近距離觀察體驗小小福豚們超可愛的萌翻模樣。

關西六福莊也特別針對兒童節推出「大手牽小手」住房專案，即日起開放預訂，於4月1日至4月30日入住剛果原野客房1晚，內含2客早餐以及六福村兩日入園手環2張，平日雙人價只要7,700元+10％，加碼招待最多2位12歲以下兒童（含專案內容）免費入住，平日入住再加贈犀牛模型紙雕1份。並且搭配此專案加購指定動物體驗「勇闖猛獸島」、「羊駝互動體驗」，不限平假日再享7折優惠。此外，兒童節除了帶寶貝與動物互動外，連假期間也正值淺山農地蘿蔔盛產季節，現場還有開放加購農事體驗活動，一起拔蘿蔔採收作物，透過農事體驗認識農活，增加親子互動樂趣。

想要在休假期間帶孩子打開視野，關西六福莊還有推出兩天一夜的「動保員親子營」住房專案，3人入住剛果原野房，只要16,900元+10％，除了和可愛的動物們當鄰居外，還可以學習動物照養知識，近距離觀察，化身一日小小動保員，寓教於樂讓孩子充滿難忘的回憶。還有全新推出的「淺山攀樹體驗」，由攀樹專家指導，體驗入門攀樹技巧，模仿環尾狐猴擺盪樹林間的恣意自在，擺盪在大樹中的刺激體驗！4/16、4/17、5/28、5/29特別梯次則是規劃「探訪犀牛的家」，由專業導覽員，前往白犀牛生活場域，近距離觀察犀牛生態。同時了解保育員工作內容、以及動物的伙食、醫療規劃。即日起至5月14日止邀請親子一同預訂報名，將分別於4/2~4/5、4/16、17、4/30、5/1、5/14、15、5/28、29共12場次，可選擇於活動前一晚或活動當天入住，於3月31日前下訂，還可享早鳥優惠免一成服務費。

六福村也推出超狂優惠，於4月2日至4月5日間，招待未滿12歲的兒童免費入園，只要出示身分證件證明，即可免費入園玩一整天。並推出「全民學童價699元」（原價999元）優惠專案，歡迎全家一起來六福村歡度兒童節。

台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳也因應兒童節推出限時活動，搭配目前的「泰美味」主題，凡未滿12歲兒童自3月28日至4月10日到餐廳用餐，每人即可獲得一包泰式風味爆米花（每包價值99元）。口味包含香甜濃醇的泰式奶茶，還有入口就能品嚐道地咖哩香的泰式黃咖哩，以及最特別的榴槤風味更是限量供應，送完為止。即日起即可預約訂位，盡情品嘗多達30種泰式經典料理，享受泰國美食風情。