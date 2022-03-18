響應臺灣政府再生能源及綠色金融政策，日本丸紅株式會社100％持股的臺灣子公司辰亞能源18日宣布與中國人壽、全球人壽、新光人壽共同投資綠能產業，這是台灣史上首次壽險公司與日本大型商社在太陽光電領域上的合作。此次三家壽險公司預計投入15億元，合作項目包含「崙尾東三號電廠」、「彰濱崙尾東一號暨二號電廠」，一同打造全世界最大的海上型太陽能電廠。

辰亞能源董事長目賀田好弘表示，辰亞能源擁有國際級的太陽能電站開發、建造、營運管理經驗，未來將結合三大壽險公司長期且穩定的資金，聯手開發更多太陽能案件；並配合政府能源政策，在水上型與漁電共生案場投入資源與開發評估。

中國人壽投資長謝欣欣表示，中壽從十多年前就開始研究再生能源投資，積極投資與扶持天然氣發電、綠色能源等項目，截至2020年止，直接、間接投資相關產業餘額達近新臺幣1,306億元，與辰亞合作也逾十幾年了，也都帶來很好的收益。

謝欣欣表示，投資太陽能電廠後看到太陽都很開心，一是知道投資開始產生收益、二是產生的綠電有助環境、三盡到企業社會責任，對保戶委託中壽的資金有很好的運用。

全球人壽總經理馬君碩則指出，此次計畫投入新臺幣5億元，與壽險同業與辰亞共同拼綠能。一方面呼應主管機關綠色金融行動方案2.0的具體行動，一方面也是完成全球人壽品牌理念「因為愛、責任在」重要的里程碑。截至2021年底，全球人壽在綠色金融相關投融資項目預計投資總額約新臺幣170億元，並已投入約72％的資金，希望可以提供綠色廠商營運資金，也讓公司有長期穩定收益，是對保戶承諾最佳的實踐。

新光人壽駐會董事林伯翰則指出，能源短缺、核災、大地震是促使人們必須發展新能源的三大原因。石油危機後大家開始重視新能源發展，而早期太陽能發電技術不強、成本高，大家不願投入，直到發生核能危機、核災才讓大家開始正視太陽能發電，還有日本昨天發生的大地震，事實上，西元869年日本就發生過貞觀大地震，代表1,200多年來地震是不會變的，但科技可以補足這塊，現在發展太陽能發電，可以避免核災、節能減碳。他也提到，新光早在78年時是纖維起家，當時就與丸紅合作過，所以相當重視此次的案子。

辰亞能源總經理游祥益強調，此次投資對象鎖定壽險公司，是因為再生能源前期投資金額大，在歐美也是傾向尋求長期資金，例如退休基金，另外，太陽能光電投資案，也符合壽險業十至二十年的長期穩定投資收益標準。

辰亞能源母公司日本丸紅株式會社深耕台灣已逾65年，投資電力領域近30年，著眼在臺灣永續發展，此次與三大壽險公司的合作項目包含「彰濱崙尾東一號暨二號電廠」，是目前全世界最大的海上型太陽能電廠，裝置容量為181MWp，每年貢獻台灣2.5億度綠電，每年可以減少碳排放量約為132,812公噸（相當於341座大安森林公園）。

另外同樣位於彰濱工業區的「崙尾東三號電廠」，已於2022年開工，裝置容量為67MWp，預估每年可以減少碳排放量約為44,311公噸（相當於114座大安森林公園）。