近期因疫情關係，不少消費者把出國的預算用在戶外旅遊，又因戶外音樂祭與露營的場域相同，因此結合在一起也預料之內的計畫，不論是中低價位的Gallant Outdoor、主打中高客層的GO WILD野聚戶外都有明顯感受到活絡的市場風氣，GO WILD野聚戶外表示國內露營風氣最早開始興盛約在2015-16年開始，但自2019年起因疫情導致生活機能封閉，多數年輕人、家庭族群開始投入露營活動，而這波風潮也讓「Gallant Outdoor」感受到翻倍式的成長，且因品牌價格較為親民，開始與許多音樂祭主辦單位合作。

Gallant Outdoor Tactical Series™ Alloy Folding Chair double 戰術系列雙人折疊椅，3080元。（Gallant Outdoor提供）
Gallant Outdoor Tactical Series™ Alloy Folding Chair double 戰術系列雙人折疊椅，3080元。（Gallant Outdoor提供）
Gallant Outdoor WR Adjustable Boonie Hat PRM，1080元。（Gallant Outdoor提供）
Gallant Outdoor WR Adjustable Boonie Hat PRM，1080元。（Gallant Outdoor提供）
Gallant Outdoor Picnic Mat，1280元。（Gallant Outdoor提供）
Gallant Outdoor Picnic Mat，1280元。（Gallant Outdoor提供）

Gallant Outdoor品牌價位約在6800至180之間，上至帳篷下至防水車貼皆有販售，親民的價格使其更容易在音樂祭上接近消費者，近期以近期春浪為例，由於該音樂祭結合露營，讓不少消費者直接現場至品牌攤位組帳，相關的露營小設備如馬克杯、露營椅等也連帶的成長不少，近期將與FOCASA馬戲藝術節合作，盼能得到佳績。

GO WILD野聚戶外進駐許多露營品牌如日系露營品牌CHUMS。（GO WILD野聚戶外提供）
GO WILD野聚戶外進駐許多露營品牌如日系露營品牌CHUMS。（GO WILD野聚戶外提供）

而GO WILD野聚戶外也看好這波露營風潮，近期進駐台南三井Outlet門市，並觀察多數有露營經驗的消費者、以及年輕族群的消費習慣來觀察，他們熱愛且追隨「戶外儀式感」，進駐許多露營品牌如日系露營品牌CHUMS、法國貴族登山品牌Lafuma和Millet、國際休閒海灘潮牌Billabong等。

GO WILD野聚戶外CHUMS BooBY Sunshade帳蓬 ，5980元。（GO WILD野聚戶外提供）
GO WILD野聚戶外CHUMS BooBY Sunshade帳蓬 ，5980元。（GO WILD野聚戶外提供）
GO WILD野聚戶外CHUMS BaCK wiTh BenCH 折疊椅 紅 ，5480元。（GO WILD野聚戶外提供）
GO WILD野聚戶外CHUMS BaCK wiTh BenCH 折疊椅 紅 ，5480元。（GO WILD野聚戶外提供）
GO WILD野聚戶外CHUMS SpRing Dale SaCoCHe 男女側背包，造型BooBY，1080元。（GO WILD野聚戶外提供）
GO WILD野聚戶外CHUMS SpRing Dale SaCoCHe 男女側背包，造型BooBY，1080元。（GO WILD野聚戶外提供）

我見我思－金融創新型塑更美好的未來生活
戶外品牌推鮮豔單品 登山露營也要亮眼時尚
#露營 #戶外 #音樂祭 #消費者 #品牌