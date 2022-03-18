近期因疫情關係，不少消費者把出國的預算用在戶外旅遊，又因戶外音樂祭與露營的場域相同，因此結合在一起也預料之內的計畫，不論是中低價位的Gallant Outdoor、主打中高客層的GO WILD野聚戶外都有明顯感受到活絡的市場風氣，GO WILD野聚戶外表示國內露營風氣最早開始興盛約在2015-16年開始，但自2019年起因疫情導致生活機能封閉，多數年輕人、家庭族群開始投入露營活動，而這波風潮也讓「Gallant Outdoor」感受到翻倍式的成長，且因品牌價格較為親民，開始與許多音樂祭主辦單位合作。

Gallant Outdoor Tactical Series™ Alloy Folding Chair double 戰術系列雙人折疊椅，3080元。（Gallant Outdoor提供）

Gallant Outdoor WR Adjustable Boonie Hat PRM，1080元。（Gallant Outdoor提供）

Gallant Outdoor Picnic Mat，1280元。（Gallant Outdoor提供）

Gallant Outdoor品牌價位約在6800至180之間，上至帳篷下至防水車貼皆有販售，親民的價格使其更容易在音樂祭上接近消費者，近期以近期春浪為例，由於該音樂祭結合露營，讓不少消費者直接現場至品牌攤位組帳，相關的露營小設備如馬克杯、露營椅等也連帶的成長不少，近期將與FOCASA馬戲藝術節合作，盼能得到佳績。

GO WILD野聚戶外進駐許多露營品牌如日系露營品牌CHUMS。（GO WILD野聚戶外提供）

而GO WILD野聚戶外也看好這波露營風潮，近期進駐台南三井Outlet門市，並觀察多數有露營經驗的消費者、以及年輕族群的消費習慣來觀察，他們熱愛且追隨「戶外儀式感」，進駐許多露營品牌如日系露營品牌CHUMS、法國貴族登山品牌Lafuma和Millet、國際休閒海灘潮牌Billabong等。

GO WILD野聚戶外CHUMS BooBY Sunshade帳蓬 ，5980元。（GO WILD野聚戶外提供）

GO WILD野聚戶外CHUMS BaCK wiTh BenCH 折疊椅 紅 ，5480元。（GO WILD野聚戶外提供）