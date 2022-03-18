近期台灣有大大小小音樂祭陸續發生，對此表演者們都喜聞樂見，尤其是告五人，他們表示自17年出道就經常參與每次去音樂祭就好像回家，「音樂節好像變成現代年輕人的一種舒心的管道，大家更願意接受新的音樂風格，對音樂的包容性也更大了。」甜約翰的吉他手罐頭則分析這可能因人們對生活的重視、以及網路讓更多元的音樂作品被看見的結果，而鼓手小J也補充，「很多音樂人會為音樂祭帶來不同的編曲，也讓聽眾帶來更多元的音樂。」美秀集團則發現台灣音樂祭的主辦方，分眾越來越明確，他們認為這個產業還在膨脹，未來差別化也會越來越明顯，「不過美秀的歌曲很多元、什麼都做，我可以走全快歌set，也可以走流行路線。」喊話各個音樂祭主辦都可以來找他們。

參加音樂祭的標配 漁夫帽、毛巾及酒精

告五人日前參與春浪音樂節演出，音樂祭標配大推漁夫帽、毛巾、好走的鞋。（春浪音樂節提供）

而對於參加音樂祭的標準配備，三組藝人則一同提到「漁夫帽與毛巾」，告五人的犬青尤其推薦「漁夫帽可以遮陽，又能擋住因汗水而猖狂的髮型，超級實用。」而美秀集團的吉他手修齊則表示，「我覺得「心態」最重要，來到這邊你就要認同自己屬於這裡，放開來去玩。」

世界50大酒吧及米其林評鑑的餐酒館Indulge Bistro，與多組春浪藝人合作專屬的樂團調酒。（林欣儀攝）

美秀集團的吉他手修齊、甜約翰的主唱浚瑋在採訪中都提到音樂祭另一重要元素「酒精」，浚瑋表示「蠻容易可以透過酒精拉近人與人的距離，也可以很快融入現場氛圍。」修齊也同時分享自己的醉酒糗事，「之前在某個山裡參加音樂祭，我在山上看「胖虎punkhoo」表演，聽到一半卻聽到山腳下傳來我的團在試音的聲音。」當天由於友人的樂團解散，因此心情不佳的喝了不少酒，但一發現要試音瞬間清醒不少，連滾帶爬地下山彩排，他以自身的例子提醒大家要理性飲酒。

※未滿十八歲禁止飲酒。

音樂祭現場有許多有趣的聽團互動，如衝浪、衝撞等等。（春浪音樂節提供）

開圈不開圈？安全最重要 歌詞記熟大合唱最爽

音樂祭現場有許多有趣的聽團互動，如衝浪、衝撞等等。（林欣儀攝）

「唱音樂祭就是要試著在失控的邊緣當中抓住他們（粉絲）。」美秀集團用一句話為大家劃下表演者在音樂祭的心得。在這邊不得不提到聽現場樂團表演的各種方式，除了傳統演唱會上能看到的搖頭晃腦、拍手、大合唱外，還有種特別的「衝撞文化」，尤其是在比較搖滾、高潮的節奏下，經常會有開圈（circle pit）、衝浪甚至在金屬樂團演出時也可以看見死亡之牆、hardcore dance等，這樣的文化雖有一定脈絡可循，但沒有明確規定，通常是靠著樂團與樂迷、樂迷與樂迷間的默契進行，因此近期在台灣音樂祭偶會看到些「開圈亂象」。

不少樂迷會再有特定樂團演出時，帶著泡泡槍為表演增添氛圍。（林欣儀攝）

甜約翰鼓手小J也向我們分享，「有次在台中赤聲躁動的時候，我們認為是很感動的歌，但台下的人在轉圈圈」雖然當下台上的團員們皆表示滿頭問號，但主唱曼達補充，「但其實也蠻熱鬧的，因為我們的歌比較是聆聽型、而不是互動型，所以看他們這樣玩也覺得很不錯」而告五人也補充說道印象最深刻的一場，「有樂迷拿著IKEA鯊鯊進場轉圈圈，我覺得蠻有趣的。」不過在此同時告五人主唱雲安也表示，「還是會希望他們要注意安全啦，有時候在台上看的也會有點擔心。」甜約翰主唱浚瑋也補充，「我們寫歌、演奏時會預想哪幾個點互動，如果再不是的地方會有點意外啦，就會在台上笑翻。」

而現場音樂相對來說較「炸」的美秀集團則表示看到歌迷在不對的地方開圈，也會捏一把冷汗，「就很想跟他們說，欸…其實不是這裡、其實不是這裡，但你也不能怎麼辦，就還是要繼續演下去。」對此他們則得出一個解法，就是在演奏間的空檔給出明確的指示，而他也表示至從實行這個方法過後，這樣的問題就減少很多。

甜約翰日前受邀參與春浪音樂節，並將於4月9日於Legacy Taipei​、4月10日於高雄後台 Backstage Live、4月22日於台中Legacy Taichung​舉行專場。（林欣儀攝）

雖然上述了不少關於音樂祭才有的「衝撞」，但三組藝人皆表示在大合唱環節感受到的感動難以忘懷，告五人主唱犬青表示「現場沒有提詞機，但是大家卻都能記得這些歌詞，也代表他們真的聽過很多次我們的歌」而甜約翰的罐頭也表示自己最喜歡的環節就是大合唱，同時也分享前幾年去大港時印象深刻的演出，「那時候萬青（萬能青年旅館）第一次來，那個大合唱很震撼。」

告五人日前參與春浪音樂節演出，音樂祭標配大推漁夫帽、毛巾、好走的鞋。（相信音樂提供）

音樂祭未來？甜約翰盼結合虛擬實境 美秀集團打造台灣MoMA

美秀集團日前參與春浪音樂節演出，分析各音樂祭受眾明確，同時也表示自己什麼都可演，向各主辦喊話：歡迎來找我們。（火玄火包股份有限公司提供）

而甜約翰主唱浚瑋、曼達也表示，未來甜約翰也想推出幾首現場導向的歌曲，與樂迷一同享受音樂，不過若有機會自辦音樂祭，有三位團員是理工背景的甜約翰，給出最叩合時事的答案，「我想知道元宇宙下的音樂祭會是什麼樣，或是現場搭配一些AR或虛擬實境。」由於甜約翰的音樂較為放鬆，因此主唱浚瑋也突發奇想，「好像搭個按摩也蠻不錯的。」近期他們將於4月9日、10日、22日，分別在台北Legacy Taipei、高雄後台 Backstage Live、台中)Legacy Taichung等地舉辦「2022 Search by a Kiss」春季小巡迴。

至於喜愛到處吃美食的告五人，則表示「如果告五人辦音樂祭，會有很多美食吧！」他們過去也經常在台灣各地巡演時，也經常不藏私地與粉絲分享美食，但自從上次分享某炸物店，造成大排長龍的情況發生後，讓雲安笑說「以後要保守一點，不然到時候我們要買的時候可能也買不到了。」

而美秀集團則希望能夠裝置藝術，「看狗柏的自製樂器就可以知道，這是我們美秀的特色。」至於地點則會選擇都市邊緣的廢棄工廠、果菜市場等，搭配台灣藝術家的裝置藝術，「讓你彷彿來到紐約MoMa（現代藝術博物館），但前提是要有錢啦！」同時他們也十分希望之後有機會能夠半個展覽，將自己的創作以不同方式、載體呈現，事實上他們日前在推出一座「天地脈動晶體神多色能量合一寶塔」，直接把實體專輯做成水晶燈，利用自身燈光在水晶與光碟之間的反射與折射創造各式炫彩效果，以實體的燈光效果搭配專輯歌曲，沈浸式的帶聽眾進入他們專輯《多色寶山大王》的奇幻世界。

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