音樂節雖然成為了最近熱門的活動，但還是有不少人都不知道該帶什麼去音樂節，因此此次將介紹幾款音樂節必備品，讓大家也能輕鬆入門音樂節，不必煩惱會在現場融入不了，簡單加入音樂節的輕鬆氛圍。據各大電商觀察，最近因疫情趨緩，出遊的民眾也增加，帶動了像野餐、戶外用品等商品銷量成長，蝦皮購物從1月至今，站上露營相關用品如漁夫帽、帳篷等需求量就成長超過30%、野餐用品需求量也成長55%，野餐墊進入3月站上關鍵字搜尋前10名，水壺買氣更較去年成長近2倍，可見戶外活動正夯之餘，在Yahoo奇摩購物上折疊椅業績也成長70%之多，momo購物網上的保冰袋也達翻倍成長的銷售，均是正好適合帶去音樂節的商品。

盤點音樂節必帶的物品，除了樂團毛巾或周邊，還有像野餐墊、保冰袋、摺疊水壺，以及底片相機等都是能夠讓樂迷輕鬆帶去現場的必備品。（石欣蒨攝）

以近年的大型音樂節來說，大都是在戶外舉行，而且還有不少樂團的演出中，台下樂迷都會隨音樂開始「衝撞」，所以輕便的裝束是最合適的，一個小包包放好證件跟現金就最剛好，配上一雙能耐髒、防水的鞋子，以及防風、防曬又防水的薄外套就最適合在戶外聽團，還有近年最夯的漁夫帽或有繩子的露營帽，衝撞時就不怕在人群中丟失帽子了。

蝦皮購物的plain-me PM旅行小包，原價1280元，優惠價1080元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的The North Face可調節漁夫帽，原價1480元，優惠價1036元。（蝦皮購物提供）

而說到音樂節必備的，當然少不了喜歡的樂團毛巾或周邊，而假如是入門新手，也能購買當場音樂節所推出的毛巾或周邊，一來能留個紀念，二來還能在擦汗、遮一下陽光，而且現在幾乎每個音樂節都會推出獨家的實用周邊，像開瓶器、托特包等，對許多樂迷來說都是收藏品之一。另外還有一些樂團會有特定的節奏，像拍謝少年就會有不少人帶著泡泡槍，與台上的「虱目魚人」互相呼應就更好玩了。

PChome 24h購物的KZM 多功能速搭遮陽帳，4月30日前特價2980元，刷指定卡最高回饋10%P幣。（PChome 24h購物提供）

momo購物網的Coleman 35L綠橄欖終極保冷袋，3100元。（momo購物網提供）

Yahoo購物中心的Naturehike YL11多角度可調折疊搖椅，原價4880元，20日前特價4569元，再享結帳88折優惠價4021元。（Yahoo購物中心提供）

另外音樂節最不能少的，就是酒水食物了，現在大多音樂節都會結合在地美食特色，所以大家不用擔心要帶一堆食物進場，只要備好野餐墊、小冰袋，即能席地而坐，同時也能準備一個摺疊的隨身小水瓶，勾在包包上，在衝撞後累時補上一口水，才能防止自己脫水中暑，不過現在因應疫情關係，大會都會規劃進食區，所以要記得遵守防疫規定在進食區飲食，才能讓音樂節安全順利地接續舉行。

UAG耐衝擊保護殼全透款（左），1380元，配上KAKAO FRIENDS手機支架；CASETiFY強悍防摔再造手機殼（右），1850元；均配上CASETiFY全新升級版手機背帶套組，定價1160元起。（石智中攝）

最後就是近年「聽團仔」中在流行的復古底片相機，可是不少樂迷都愛帶到現場去的必備品，一般新手可先入手一次性拋棄式的底片相機，不過智慧型手機才是幾乎每人必備的物品，為了不在現場混亂中丟失手機，最好是配上防摔殼及掛繩，還有黏在手機後的指環扣或氣墊拓，方便拍攝之餘，也能防止丟失，讓自己也能安心享受每場音樂節。