近年因著疫情的關係，台灣人民的生活型態也有著變化，音樂節也變得更流行起來，特別是在疫情下不能出國，各式各樣的音樂節也都紛紛舉辦起來，熱度也比過去更高，像「大港開唱」更是開賣就被秒殺，明顯增加了更多的觀眾購票入場感受氣氛，而且更從單純僅與音樂有關，變成與「Life Style生活方式」更有連接的音樂節，就像今年終於正式回歸台灣的「春浪」，在本月就在台中舉辦了一場結合音樂、露營、美學的「山線」音樂節，正如春浪音樂節創辦人沈光遠所說，「現在台灣音樂節的新世代觀眾不需要大牌，需要的是氛圍好不好玩！」

Legacy Taipei總經理陳彥豪「阿舌」透露了今年將會在12月舉行「簡單生活節」，希望再次帶來更不一樣的音樂節給大家。（街聲提供）

而Legacy Taipei總經理陳彥豪「阿舌」，過去舉辦過各種大大小小的音樂活動，他認為現在音樂節的流行都是因為過去所有音樂工作者的努力，讓大家的接受度越來越高，也讓音樂不僅主流、偶像才流行，而是各種音樂都能發光發熱，同時他也發現，的確現在的音樂節都會開始結合不同的主題，像二月舉行的「浮現祭」，就與台中清水當地的旅遊觀光、美食作結合，又或是像自2012年就舉行的「蚵寮漁村小搖滾」更是充滿了本土海味，帶給聽眾一個更獨特的形象，「這樣不僅讓觀眾有出國看音樂節的感覺，也能吸引更多不一樣的人參與、感受音樂節的氛圍。」

春浪音樂節創辦人沈光遠：「現在台灣音樂節的新世代觀眾不需要大牌，需要的是氛圍好不好玩！」（林欣儀攝）

沈光遠也提到，過去春浪在大陸舉行了最多的場次，因此今年回到台灣就會發現，大陸的觀眾在乎的是演出陣容，但台灣卻因為近年獨立音樂正在抬頭，「在當下的文化在植根時，自然就會有更好的音樂產生，再在療癒的大自然下，以及在地的美食、文創美學結合起來，每個小細節都是要讓參與者感受到春浪獨有的療癒氛圍，這就是春浪與過去不一樣的地方。」，而他更透露預計6月將會再舉行離島場、秋天還會有海線音樂節，叫樂迷們好生期待。

StreetVoice街聲臺灣總經理曾明賢「海總」率先預告今年將會有「StreetVoice Park Park Carnival」回歸。（街聲提供）

的確從最近音樂節舉行的節奏來看，確實時間都相當密集，作為創作者與粉絲溝通的一大平台StreetVoice街聲、人稱海總的臺灣總經理曾明賢就表示，近年有更多的人留意到獨立創作者的音樂，近3年來平台上的用戶更是以每年約20萬的人次在增加，「現在不再像過去電視台、唱片公司去行銷，就能把藝人帶到觀眾眼前，而是多了更多的平台讓聽眾去尋找自己的喜好，因此獨立創作者也有更多的機會被看見。」

春浪音樂節創辦人沈光遠剛成功舉辦完「春浪山線．台中」音樂節，更透露預計6月將會再舉行離島場、秋天還會有海線音樂節。（友善的狗提供）

不過音樂節流行起來相對面臨的問題，正是陣容也常會有重覆的狀況，畢竟獨立創作者也是會有「主流」的，很多時候更是一周緊接一周都是同樣的陣容，阿舌就認為未來進一步開拓音樂節的多樣化才會帶來改變，像最近Legacy就舉行了以龐克搖滾趴趴趴為主題的「Punkers Three」就是最好的例子，也能在音樂節中加入突破性的變化，「像明後兩天舉行的『新能祭』，除了常見到的樂團或創作人以外，再加上羅百吉等不一樣的陣容，就能創造獨特性。」

近年音樂節也變得更流行起來，從單純僅與音樂有關，變成與「Life Style生活方式」更有連接的音樂節。（石欣蒨攝）

海總也認為現場表演的確有很多眉角要仔細處理，同時也要讓創作者有更多的方式去接觸更多的聽眾也是難題，因此街聲上就推出了「拍拍手」的贊助功能，同時也讓「拍拍手」的樂迷，在線下演唱會時有優先入場、合照等機會，而為了創造出更多不一樣的可能性，他更預告今年將會有「StreetVoice Park Park Carnival」回歸，將由樂團自行去組裝專屬的卡車，在車上做不一樣的表演。另外說到以Life Style著名的，當然還少不了已經有16年歷史的「簡單生活節」，阿舌與海總也透露了今年將會在12月舉行，希望再次帶來更不一樣的音樂節給樂迷。