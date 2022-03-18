彰化縣推出玩具銀行服務，在彰化、鹿港、二林、員林與溪湖都有據點，還可結合寶貝嘟嘟車服務，讓教玩具、繪本資源巡迴下鄉。（社會處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府社會處整合現有場館資源，推出玩具銀行服務，讓0-6歲幼兒可入館體驗，亦可辦證外借，有家長抱怨，長輩們帶孫子去辦證，必需自備1吋照片，實在很麻煩。社會處澄清，只要能清楚辨識幼兒相貌，不限證件照或生活照，亦可自行列印。

彰化縣在彰化、鹿港、二林、員林與溪湖，結合親子館、托育中心與兒少福利中心場館，推出玩具銀行，有阿公阿嬤帶孫子進親子館體驗教玩具，館員鼓勵辦證就可外借，但填完申請書還要自備幼兒1吋照片才能製發。

家長批評，現在數位相簿成主流，已很少人在洗相片，幼兒健保卡就不用相片，補辦新卡只需提供電子圖檔就能現場製發，直言這規定太不便民。

彰化縣整合現有兒少、親子場館，推出5處玩具銀行，提供近8000件全新教玩具、繪本，適合0至6歲幼兒各種需求、發展使用，幫家長省錢，亦可讓資源循環利用。（社會處提供／謝瓊雲彰化傳真）

社會處兒童及少年福利科長許芳瑜表示，玩具銀行提供大肌肉、小肌肉、感官、認知、語言、益智、美感、扮演及生活自理等9類玩具，另有玩具書、繪本、圖書及親職教育類等4種繪本，總共新添購7538件，供0-6歲幼兒、居家托育人員憑證外借，每證可借1件7至14天，且可甲地借、乙地還。

許芳瑜說，玩具銀行讓家長不用花太多錢，孩子就能使用不同年齡適合的玩具繪本，並可循環再利用，去年9月試營運，今年1月開幕，至今已有8011人辦證，許多常來參與活動的家長，因認有需要而辦證，多數反應良好。

她強調，照片是為了身分識別，避免資源浪費，未來還將擴大採購早療與特殊認知需求教具，嘉惠更多家長；目前也正在與各鄉鎮市圖書館洽談，盼能授權館藏資訊系統、一證通用，但仍有許多技術問題待克服。