現在聽團人數越來越多，什麼樣的音樂祭最吸引人？聽團仔們通常會用什麼樣的方式享受音樂祭呢？本報於春浪音樂節上採訪三位聽團朋友，透過他們更了解音樂祭的魅力之處。

26歲吳姓工程師喜歡可多元聽團的音樂祭。（林欣儀攝）

聽團資歷一年的他，平時興趣是攝影的他，聽團最重要的便是相機，包包裡經常除了出門必備的手機、行動電源錢包外，若去環境較為貼近大自然的音樂祭，則會帶著野餐墊、露營椅在舞台附近坐著，「會觀察下今天的狀況，再決定要不要去衝撞。」近期越來越多樣的音樂祭，他最喜歡的還是將場域設定在大自然內的音樂祭，「比起山，我更喜歡在海邊的，因為通常交通會方便一點。」在他參加的音樂祭當中，他最喜歡的是「蚵寮漁村小搖滾」。

「蚵寮漁村小搖滾」今在蚵仔寮南邊沙灘熱力開唱，獨立樂團在報廢漁船為背景的舞台上輪番上陣，吸引近萬人朝聖。 （中時資料照/劉宥廷攝）

該音樂活動場域選擇在地漁村，由村內居民舉辦，舞台選擇上十分接地氣，過去曾以廟會常見電子花車以及報廢漁船作為舞台，參與的民眾除了可以前進舞台前方搖滾區外，也可以至附近魚市場享用美食、邊看海邊聽音樂，「聽團應該可以有很多種方式，除了衝撞之外能夠提供更多元享受音樂方式的音樂祭，會更吸引我」

32歲陳小姐自由業，音樂祭對他而言最重要得是與朋友團聚的時光。（林欣儀攝）

從覺醒音樂祭聽起的她，可以算是有點資深的聽團仔，大學時期熱愛金屬團的她，也曾熱衷於「衝撞」，不過她自嘲「我已經過了會想衝撞的年紀。」現在音樂祭之於她就如同同學會、甚至是圍爐般的存在，「現在參加音樂祭，當然音樂很重要，但更多的是和這些聽團的朋友相處的時光。」

在「春浪山線．台中」可以搭建起專屬自己特色風格的秘密基地。（春浪提供）

因此他較常參與結合露營、大自然活動的音樂祭，與三五好友一起請年假、排假相聚，「一開始只有我們幾個人，但後來我們有了另一半、結婚生子，這一團也越來越大。」至於聽團時的標配，「應該是漁夫帽吧，畢竟可以遮陽，而且不化妝也不會被發現，是不是很方便？」

23歲林小姐欣賞舞台、場域獨特或具有特別意義的音樂演出。（讀者提供）

高中時期以「這位太太」、「那我懂你意思了」開始漸漸進入獨立樂團圈的他，開始聽現場是因為從主管那邊得到公關票而起，再加上周邊剛好有聽團的朋友因此越陷越深，她表示自己雖然是聽團資歷不深，但也投入不少精神、金錢在這邊，同時他強力大推大家去音樂祭可以帶毛巾，或是直接支持購買音樂祭、樂團周邊毛巾，「（毛巾）除了可以擦汗、擋太陽，還可以拿來甩、應援，而且比起手環跟票券更不容易弄丟，很有紀念價值。」不過他也透露自己有一點點聽團疲乏，她表示雖然近期有很多音樂祭，但不少音樂祭邀請得人、呈現的氛圍都十分相似，「我喜歡比較獨特的舞台。」

拍謝少年曾於中港轉運站演出。（翻攝自拍謝少年臉書粉絲團）

她舉例自己的愛團「拍謝少年」，他們曾在羊肉爐店、保齡球館舉辦過專場，其中她最喜歡的是2018年名為「厝邊倒彈特別場」的演出。那場表演的緣起於TOYOTA 車廠和楊力州導演合作的紀錄短片《青春走傱》，該片以「拍謝少年」異鄉追夢的故事為主軸，因此地點選擇在不少遊子必去的中港轉運站，對於遊子而言獨特的場域，搭配《骨力走傱》歌詞描寫到城市打拼的離鄉青年，找不到適合工作、心中不踏實、不敢在家人面前表現出來的心境，「畢竟很多團寫歌的出發點就是源於生活，直接把表演場域拉到更貼近生活的地方，一定會更能觸動到人心更深處的部分。」