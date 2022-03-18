縣府委外舉辦8場夜間生態觀察免費體驗活動，認識保育動物台灣狐蝠。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

台灣狐蝠被農委會公告為第1級「瀕臨絕種」保育類動物，全台族群數推估不到200隻，其中以棲息在花蓮縣最多，約占4分之1，市區美崙溪畔及校園等28處，陸續被研究團隊記錄下許多珍貴畫面，縣府委外舉辦8場夜間生態觀察免費體驗活動，首場活動將於週日登場，每場限額20人，透過友善狐蝠不打燈干擾方法觀察狐蝠，也把正確保育觀念傳達下去。

台灣狐蝠是非常稀少的野生哺乳動物，野生動物保育法立法，農委會就將台灣狐蝠公告為「瀕臨絕種」的保育類動物，在許多生態觀察者的眼中與石虎、黑熊、水獺並列為「四大神獸」，過去曾經在綠島有數千隻族群，但後來被大量捕抓逐漸消失，2017年《台灣陸域哺乳類紅皮書名錄》也將其列為極度瀕絕等級（NCR）。

根據專家學者近十年的台灣狐蝠調查結果發現，除了龜山島及綠島還有少量的族群存在外，僅在花蓮市周圍有50隻左右的台灣狐蝠族群，台灣狐蝠因臉長得像狐狸故得其名，大眼金脖為其特徵，展翅可達1公尺，常於夜間出沒，民眾多半以為是大鳥飛過。

縣府農業處與洄瀾風生態公司合作，推動花蓮市夜間生態觀察的體驗活動，許多民眾想更了解台灣狐蝠，於是策劃在狐蝠棲地北濱公園推動8場夜觀活動，除認識狐蝠及陸蟹，也會介紹夜間出沒的物種。

夜觀台灣狐蝠推廣活動將於週日登場，首場活動已額滿，後續7場仍有名額，每梯限額20人、全程免費，民眾可至花蓮縣府農業處臉書報名，夜觀時間為晚間7時至9時半，請於6時50分於北濱公園停車場的公廁前集合完畢。

農業處長陳淑雯表示，花蓮很幸運可以有臺灣狐蝠的族群，希望花蓮市民眾和各機關單位一起守護牠們，透過友善狐蝠不打燈干擾的觀察方法來認識，讓花蓮成為臺灣狐蝠友善城市。