嘉裕公司（1417）今日召開董事會，通過去年度財報，2021年轉虧為盈，營運表現較2020年大幅躍進改善，全年合併營收13.23億元、年增27.7％，稅後純益0.98億元，每股純益0.51元。今日董事會決議也通過配發0.35元現金股利提案，股利配發率達到68.63％，相當不錯。

2021年全年受到新冠疫情影響，整體服飾實體零售業務受到衝擊，嘉裕持續推動轉型與體質改善，透過參與國軍服裝供應業務、擴大電商銷售通路、節降門巿銷售開支，及加大商品促銷去化存貨庫存等因應措施，達成全年合併營業收入13.23億元，較前一年度合併營業收入10.36億元大幅增加27.7％，合併營業淨利達成0.35億元，遠較前一年度的營業虧損3.58億元大幅改善。本業也從連續8年虧損，在2021年轉虧為盈。

嘉裕2021年轉虧為盈，站穩發展腳步，未來，將持續在「強化通路、品牌轉型、數位優化」三大策略下穩健布局發展，全力投入國軍高品質軍服與供售站需求業務、以輕資產的營運方向調整自有品牌業務，掌握通路優勢，透過線上線下通路整合發展核心品牌提高價值，優化數位系統的供應鏈管理中心等，持續推動轉型發展，達成營利目標。