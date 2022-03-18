力求突破疫情對都市商務型飯店之影響，台北老爺酒店2022年春季度住房，強調包裝內容豐富度及好康回饋多元性，持續對各不同國旅客群之經營紮根。其中「春饗」結合飯店吃到飽餐飲強項吸引年輕族群，「春日綻放輕旅」與美體小舖異業合作、提供高鐵旅客額外回饋、鎖定中南部市場。此外，飯店亦配合消費券時效性，加大回饋力道，除原五倍券專案「五五好禮相送」進行版本再升級，「春饗」亦持券折抵就加碼送房型升等，以爭取最後一波消費券回流客潮。

台北老爺LeCaf'e咖啡廳向來頗受好評，假日常常一位難求，但為讓下榻台北老爺房客除體驗尊榮住宿服務外，也能同時享用飯店美食，特推出限期「春饗」一泊二食住房專案，即日起至4/28，只要3,988元起，除乙晚住宿及早餐外，還可多享價值三千元的雙人自助晚餐，幾乎等於免費贈送晚餐之價格，讓人直呼划算。尤其針對國旅券、五倍券4/30使用到期，特別開放本專案使用國旅券、五倍券支付，不限金額及張數，再享房型升等，衝刺3、4月預期湧現的最後兌換高峰。

台北老爺與知名護膚美妝品牌The BodyShop美體小舖異業合作，推出以自信展現春天清新魅力為主題的「春日綻放輕旅」住房專案，即日起至6月底前，凡訂購本專案入住台北老爺，不但贈送美體小舖正品，如摩洛哥堅果護手霜30ml等超人氣熱賣品外，還送其門市100元折抵券。另外，凡購買高鐵飯店聯票並於入住時出示，再加碼送美體小舖官網250元折抵券，幫住客好好打理自己、紓解旅遊疲憊，再展自信魅力。

響應政府五倍券推動，台北老爺【五五好禮相送】回饋內容多樣化，不限折抵金額及張數之設計，讓旅客享有最大票券運用彈性。2022年版本內容再升級，除500抵用券、壽星加贈禮、身分證對號享升等及套房抽獎等好康不變，更加碼贈送每套價值500元之『歐舒丹五件式沐浴組乙套』，加強體驗台北老爺尊榮住宿感。