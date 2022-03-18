台中市15日有確診個案活動足跡！台中市衛生局今天表示，確診者在中市足跡有BoneBone寵物店大業店及南屯店、好狗命寵物幸福生活城文心旗艦店、魚中魚文心店等地，衛生局已通知全面清消，並掌握接觸者3人，採檢結果全數陰性。

據了解，台中市衛生局17日深夜接獲通知本土確診個案21792，為本國籍34歲男性，是寵物相關用品工作人員，3月14日出現不適症狀，3月15日有台中市活動足跡，3月17日經當地衛生局安排採檢確診，CT值為11.4。

中市衛生局指出，接獲通知後立即展開疫調，調閱個案的手機及車行軌跡，3月15日曾至BoneBone寵物店大業店及南屯店、好狗命寵物幸福生活城文心旗艦店、魚中魚文心店，因其工作需求，他在台中市足跡活動期間全程皆有戴口罩，停留時間僅約5至10分鐘。

衛生局說，確診者在中市雖停留時間短，但秉持寧嚴勿鬆態度，掌握接觸者3人，採檢結果全數陰性。此外，3月19、20日將於西區衛生福利部台中醫院及南屯區林新醫院開設快篩站，請同時間有足跡重疊民眾，前往篩檢。