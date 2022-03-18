戴資穎在全英公開賽女單8強直落2擊退衛冕者奧原希望。（嵌入自愛爾達體育家族FB粉專）

「世界球后」戴資穎18日在全英公開賽女單8強對決世界排名第5的奧原希望，小戴開局雖先落後，但調整手感後迅速進入狀況，長短兼施，多記後場長球更讓對手判斷錯誤，首局中後段催出一波9比2猛攻，次局更打出7比0開局，最後只花35分鐘就以21比10、21比11擊退衛冕者，率先挺進女單4強。

戴資穎首局在5平後讓奧原希望回擊掛網，領先後一路甩開差距，不論斜線切球、扣殺、網前小球或後場吊球都得心應手，且後場吊球多次讓奧原判斷錯誤，首局至少藉此拿下3分。10比6後小戴火力全開，以9比2猛攻奠定勝局。

次局換邊，小戴繼續壓著奧原猛打，一開局就連得7分，技術暫停後更屢次拉開到雙位數領先。最後讓奧原希望回擊出界，穩穩拿下4強門票。小戴去年因新冠疫情放棄全英衛冕，最後讓奧原抱走冠軍，這回拿下這場暢快淋漓的對戰勝利，也算是宣告「王者回歸」。

戴資穎上次遭遇奧原已是2019年底的BWF年終總決賽，以直落2中止此前的對戰2連敗，這次回敬2連勝，也使得兩人生涯共計14次對決下來，小戴以8勝6敗稍微拉開領先。