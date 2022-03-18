中職新球季將於4月2日開打，中信兄弟在18日公布上半季4大主題日及主場門票售票辦法，3月21日開放會員優先購票，23日全面開放購票，洲際球場家庭席也同步販售。

兄弟今年上半季於洲際棒球場安排4大主題日，4月2、3日將於主場洲際棒球場揭開序幕，開幕周活動內野進場皆可領取「2022中信兄弟主題日集章手冊」，集滿開幕週及所有主題日印章，將可於今年最後一個主題日時領取「2022紀念球與球座組」。

4月23、24日「We are family.」大哥「中信兄弟棒球隊」、二哥「新北中信特攻籃球隊」及小弟「中信飛牡蠣電競戰隊」齊聚洲際棒球場，跟著兄弟們一起體驗家人平常帥氣的拿手絕活、一起享受有家人真好

的跨界結合。

5/7、8日寵物主題日「洲際有ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ」將於「洲際汪喵

ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ樂園」再次萌萌登場，今年除了狗狗之外，一樣會開放貓皇進場，門票每張450元皆包含一位主人與一個寵物座位。另外今年將有超舒適的「汪喵專屬家庭席」分別於一、三壘側各一席，每席限兩隻毛小孩入席。

5月28、29日「PILI BROTHERS霹靂兄弟之魔吞傳奇」素還真回想起當年受中信兄弟眾球員的幫助尚未報答，為免生靈再受塗炭，將集結眾人之力與中信兄弟再次組成魔吞戰隊共抗強敵。

6月11、12(日)「龍象大戰」兄弟再次攜手味全龍跨隊聯名合作，去年

龍象間的火花與激情，最原汁原味最熱血的傳統應援將再次上演，兩隊應援團、啦啦隊女孩與吉祥物號召象迷龍迷一起火力全開大PK。「龍象大戰」主題日6月11、12日為兄弟洲際主場，味全龍主場賽事將另行公布，龍象兩隊也將於主題日穿上復古球衣。