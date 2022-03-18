徐榛蔚推薦《花蓮．慢．原．宿─花蓮部落居遊》書刊，並分享給身邊要來花蓮旅遊的朋友。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣府推動部落旅遊，收錄13家特色原民民宿，出版《花蓮．慢．原．宿─花蓮部落居遊》書刊，涵蓋農園、海濱、原住民文化體驗、料理、異國風等主題特色，並邀請世界遺產領隊馬繼康拍攝行銷短片，書刊以華文、英文和日文3種語文呈現，歡迎國內外遊客，在疫情逐漸趨緩之際，用居遊的長天數和慢步調，充分認識原鄉的部落風。

縣府今舉辦新書發表會，縣長徐榛蔚頒發「旅遊盟」標章給13家民宿業者，而「旅遊盟」為花蓮縣政府為輔導並推動的部落旅遊相關產業之一，期望結合工藝、小農、樂舞、廚師盟等面向，鏈結成部落旅遊與產業發展的夥伴。徐也邀請馬繼康擔任「花蓮部落大使」，為他披掛情人袋，將部落遊程作為花蓮的特色行程之一。

「越在地越國際」，徐榛蔚提到，感謝導演林景川的堅持，他所攝影的每一部片子以及保存的影像，都可以看到對這塊土地的深掘、厚愛以及濃濃的情誼，如同《花蓮．慢．原．宿─花蓮部落居遊》裡收錄的13家原住民民宿業者，堅持用在地，保留百分之百的「原」味，擁有部落成長和生活點滴的溫度，讓遊客能體驗最美好的原住民之美。

書中收錄的13家原住民經營的民宿，民宿主人有太魯閣族、阿美族，以及成為花蓮媳婦的臺東卑南族。每位民宿主人各有擅長，有退休校長、國際知名畫家、五燈之星的歌手、軍職退休的教官等背景，他們熟悉部落文化，人生經驗閱歷豐富，在夜晚住宿空檔，和他們聊天互動就是旅途可遇不可求的難得經驗。

以太魯閣族為例，同樣是太魯閣族就有著豐富多層次的體驗。在走過虹橋民宿，帖喇．尤道校長會唱太魯閣族「歡迎歌」作為迎賓禮，他是太魯閣族文化的知識庫；慕谷慕魚民宿，多用老闆是空軍退休，從立霧溪遷到木瓜溪的八大家族又有不一樣的故事。

阿尼吉農莊的周焦元朗老闆，以前是國防部長的秘書，現在是傑出的「烤官」，窯烤手藝一流；太魯閣峽林農莊的朱慶忠，很會創作歌曲和彈唱，在民宿裡還可以分享當年他為妻子寫下的情歌。

徐榛蔚說，在他們身上，可以感染到對生命的熱情，對部落文化的投入，這是在旅遊景點無法獲得的。期盼各界購買《花蓮．慢．原．宿─花蓮部落居遊》，分享給身邊要來花蓮旅遊的朋友。