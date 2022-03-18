司法消息人士透露，秘魯憲法法院今天下令釋放名譽掃地的前總統藤森謙也（Alberto Fujimori），他因違反人道罪正服刑25年。
這位不願具名的消息人士告訴法新社，法院已為現年83歲的藤森恢復他在2017年12月獲得的「人道特赦」，這項特赦在2018年10月遭到撤銷。
法院這項決定不得上訴，消息人士說，藤森應該在幾天內就能獲釋。
藤森在1990年到2000年擔任秘魯總統，因軍中暗殺隊1991年和1992年犯下兩起屠殺案，而正服刑25年。這兩起屠殺是在反恐的藉口下，殺害了25人，包括1名兒童在內。
藤森卸任總統後，曾流亡到祖籍日本。
他在缺席審判下被判有罪，並在2007年從智利引渡回秘魯下獄。
消息人士說，法院針對是否釋放藤森的表決結果是3票贊成，3票反對。
消息人士告訴法新社：「根據法院規定，如果票數是平手，院長的票數將加倍計算。」
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