新北市海山警分局文聖派出所日前接獲中國信託江翠分行報案，表示有一位老先生至銀行欲提款，向行員告知接獲公務機關電話，要求提領全部存款，避免遭到凍結。行員驚覺有異，便通知轄區派出所協助，經文聖所派員到場，由警員倪秀雯自稱為李男之女兒，進一步詢問詐騙集團假冒刑事局的電話、單位及職級姓名等資料，機警識破對方的話術，成功攔阻詐騙金額新臺幣105萬元，使李男免於遭詐騙；銀行行員與警方適時聯手，避免損失鉅款，也深獲民眾感激。

新北市海山警分局感謝金融機構協助攔阻詐騙。（海山警分局提供）

海山警分局為感謝金融機構與超商業者積極協助攔阻詐騙，通報可疑情資，經統計截至今年3月已攔阻詐騙共計18件，成功守住民眾的血汗錢達660萬餘元；因此在今天上午由分局長周振安帶領團隊至中國信託、板信商銀及永豐銀行等金融機構致贈宣導品，感謝與警察機關建立牢固的金融安全通報網，期盼未來能夠持續保持密切聯繫，聯防通報以防止詐騙案件發生。

海山警分局長周振安呼籲，類似「假檢警」的詐騙手法多在白天發生，撥打電話給獨自在家的長輩，利用被害人陷入驚慌的時機，把電話轉接給其他假冒檢警人員的歹徒，順勢謊稱被害人遭人冒用身分作案，涉入毒品、洗錢等重罪，需將財產暫時交由法院監管，藉此騙取財物得逞。民眾如果接獲可疑電話，應多加留意提高警覺，撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，以免上當受騙。