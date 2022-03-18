中央銀行昨（17日）宣布跟進美國升息1碼，消息一出房貸族哀鴻遍野，且不僅貸款，房仲、分析也認為租金可能因房東成本增加而受影響。有網友透露，央行才宣布升息不久，房東就通知下個月房租調漲800元，讓他納悶「合理嗎？」

1名網友在臉書社團「爆怨公社」發文分享朋友的經歷，指央行昨天才剛宣布升息1碼，朋友就收到房東通知，稱下個月開始房租要調漲800元，讓他為好友抱不平，直呼「這合理嗎？」但原PO額外補充，朋友的租約也剛好在這個月到期。

貼文一出掀起網友熱烈討論，不少網友對房東動作迅速表示驚呼，「這房東跟著央行升息呢！代表你在幫房東繳房貸」、「1碼多800元真黑心」、「有簽約的話不能亂漲喔」、「照合約走啊！如果今天降息1碼，房東要降房租嗎」。

不過由於原PO友人的租約剛好到期，也有人認為漲房租合乎情理，租客可以自行評估能否接受調漲，「到期本來就契約重訂」、「租約這個月到期，他下個月漲價合理，要不要續租是你的事，沒毛病」、「覺得不合理就不租啊」。