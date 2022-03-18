廣西都安籲清明祭祖可藉視訊、電話緬懷先人有語病（如圖紅框內文字），刪文致歉。（瀟湘晨報）

大陸澎湃新聞報導，清明將屆，廣西河池市都安瑤族自治縣17日在官方宣導推文出現「可通過視頻、電話等方式緬懷先人」語病，引來「要不要燒個手機下去先？」爭議，經緊急刪文，都安縣委宣傳部18日發布《致歉聲明》表示：未經嚴格審核校對，向大家致以最真誠的歉意。

大陸《瀟湘晨報》官方百家號18日報導，又到了掃墓祭祖季節，如今因為疫情，大陸不少地方宣導網路線上祭祖。但廣西河池市都安瑤族自治縣一則宣導信卻稱：「可以通過視頻（訊）、電話等方式表達對先人的懷念和追思。」 引起譁然。

都安縣文旅局18日表示，他們是轉載相關部門的文件，可能在表述方面存在問題沒有注意，現已刪除。

網傳的微信文章截圖顯示，廣西都安縣文體旅遊局官方微信「都安文旅」於3月17日發布一篇〈清明將至，致都安全縣廣大居民朋友的一封信〉，文章中稱，號召在外的都安籍朋友，遙寄鄉思，暫時不返鄉探親訪友、掃墓祭祖；緬懷先人，重於心不拘於形式，「可通過視頻、電話等方式」表達對先人的懷念和追思，宣導廣大城鄉居民主動勸導在外親屬，清明期間不返鄉。

3月18日上午，都安文旅公眾號上該推文，已遭刪除。不過「通過視頻、電話表達對先人的懷念和追思」語病，引起網友廣泛討論。有網友認為，這句話表達含糊，本意應該是想讓大家用手機線上祭祖，但文字表述容易引起歧義；也有網友認為，作為政府部門，發布消息應該嚴謹，如此低級的錯誤著實不應該；還有網友調侃：「要不要燒個手機下去先？」

《瀟湘晨報》報導，都安縣文體旅遊局工作人員18日指出，爭議文章是直接轉載相關部門的文件，可能在表述上存在一些歧義，本意是指打電話回家讓家鄉的親人幫忙祭掃，如果希望看到祭掃的畫面或瞻仰儀容，可以讓親人拍攝視訊。「我們已經刪除了。」工作人員表示。