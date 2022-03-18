一名18歲少年透過黃姓男子媒介，同意以每次40分鐘2000元性交易，於桃園某套房與越南女子從事性交易，少年事後嫌棄環境髒亂，要求黃男退款，2人見面商討性交易費用，少年卻被黃男與友人強取身上財物，便報警揭發黃男惡行；法官依圖利容留性交罪，處黃男有期徒刑5月，得易科罰金。

依據判決書記載，110年4月中旬晚間，黃姓男子傳送Line訊息給18歲少年，「今日新妹妹剛報到的呦」、「今日優惠價」、「新妹妹今天剛報到，都是台越混血兒喔」，並張貼數張穿著清涼女子照片，藉以引誘、暗示性交易。

同日晚間，黃男見少年同意以每次40分鐘2000元代價性交易1次，他則從中抽取600元佣金；黃男便安排少年前往桃園某出租套房與越南籍女子阿芳(化名)見面，少年與阿芳性交易結束後，反被少年嫌棄套房環境髒亂，要求退款。

黃男心生不滿，夥同友人於同日晚間，假意約少年出來談判性交易費用，卻強取少年身上財物得逞；被搶少年報警後，警循線破獲以黃男為主的應召集團。

桃園地方法院審理，黃男以營利為目的，意圖使女子與他人從事性行為，並且承租套房，再以發送Line訊息引誘他人性交易；黃男與警訊坦承已媒介15次性交易完成，從中獲取9000(600x15=9000)元佣金；法官依圖利容留性交罪，處有期徒刑5月，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。