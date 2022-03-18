台北中山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan）搶搭熱門影集《華燈初上》熱潮，以酒店所在的條通商圈為背景，推出「酒條通．逸飲而盡住房專案」，內容包括入住逸林客房入住一晚，搭配La Salle森酒吧獨家特製﹑價值980元的「酒條通調酒盤」，讓影迷一邊追劇一邊暢飲劇中九大人物為主題的特色調酒，包含龍舌蘭為基底的嗆辣「羅雨儂」、多情的洋甘菊花酒打造的「江翰」、神秘陰陽海配色的「寶寶」等。週日至週四每晚只要3699元，週五4199元，即日起開放預訂至4月29日。專案皆已含稅與服務費。

台北中山希爾頓逸林酒店位在中山北路與七條通口，座落台北知名的條通商圈。這裡原是過去日治時期所規劃的「大正町」，仿照日本古都的設計，將街道設計為棋盤格式。而條通二字所代表的意義即是日文的街道之意。條通商圈共有一到九條通，範圍大致是中山北路-林森北路-新生北路之間，錯落的店家包含各式古樸小店、特色餐廳、咖啡廳、酒吧、燒烤店，一直是老饕們挖掘美食與國際旅客指定朝聖之地，同時，也是近期影迷聚集的熱門打卡點。

「酒條通．逸飲而盡住房專案」除了搭配擁有獨立空調的逸林客房，贈送的「酒條通調酒盤」更是以熱門戲劇《華燈初上》9大人物的個性為設計主軸。風格強烈的「羅雨儂」以龍舌蘭為基酒，尾韻火辣燒喉，適合當作開場酒，瞬間點亮夜晚序幕，單杯售價450元。為男主角打造的「潘文成」，選用號稱「地表最強威士忌」的傑克丹尼爾（Jack Daniel's），搭配可樂，帶有成熟男人的魅力又不失俏皮，單杯售價300元。以檸檬、柳橙與蔓越莓果汁打造漸層色彩，再淋上純淨如水的伏特加的「蘇慶儀」初嘗甜蜜，後勁強烈，像劇裡的她，總是教人猜不透，單杯售價350元。

「江瀚」總是笑得純真、傷人很深，花花公子的形象以洋甘菊搭伏特加浸漬的「花酒」表現，再適合不過，單杯售價400元。想來杯標準的「妹酒」，那就是「花子」，酒和人一樣，甜美又妖嬈，單杯售價400元。「季滿如」毫無疑問是Tequila Shot，大齡女子的嫉妒心恰似杯飾的酸檸，一飲而盡的苦濃縮了人生百味，單杯售價300元。恬靜「百合」以薰衣草詮釋，完美演繹花語「等待愛情」，單杯售價350元。青春洋溢的「王愛蓮」是洛神風味的國民初戀，青澀又甜美，單杯售價350元。嬌媚又霸氣的「寶寶」以藍色柑橘酒搭配鳳梨果汁，藍與黃，象徵兩種靈魂交融的神秘陰陽海，單杯售價350元。酒條通系列調酒單杯售價300元起，調酒盤組合優惠價980元，以上另收10％服務費。【未成年請勿飲酒。飲酒過量、有礙健康】