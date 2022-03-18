NCSOFT旗下手遊《天堂2M》即將迎來上市一週年，特別在歷章V改版前夕，邀請知名實況主丁特、小許、瑀熙與官方人員共同進行線上直播，探討改版內容與未來計畫。

《天堂2M》新職業－弩弓

《天堂2M》官方網站15日公開了「歷章V以血締結的決心」改版內容。

新職業「弩弓」具有時尚的移動與夢幻般的動作，即使移動中也能對目標發射箭矢來給予傷害。此次將開放包括傳說職業【莫莫】、【希琳】，以及英雄職業【荷那】、【尼克斯】、【貝勒奇思】、【特里齊】共六個弩弓職業。

《天堂2M》第一個競技場副本「古代之島」，是限制在特定時間開放入場的特殊戰場，集結不同世界的繼承者，共同合作展開競爭的副本。擊敗沉睡在控制室的BOSS庫斯托勒，將可獲得包含「（神話）艾爾納項鏈、（神話）拉烏爾腰帶、（傳說）蘊含魔力的墨水」等獎勵。

《天堂2M》第一個競技場副本－古代之島

更多改版內容請至「歷章V以血締結的決心」網站查看。

為了慶祝一週年以及歷章V改版的到來，NCSOFT特別邀請知名實況主丁特、小許、瑀熙，於3月21日晚間19:00進行線上直播【LIVE TALK IN TAIWAN】，並將由NC Taiwan總經理徐政德帶來一週年特別影像與遊戲未來計畫。

【LIVE TALK IN TAIWAN】節目上除了帶來玩家想知道的遊戲資訊以外，也將不定時發送酷碰獎勵，想獲得遊戲第一手資訊以及限量虛寶道具的玩家，千萬不要錯過21日的直播喔！

《天堂2M》「歷章V以血締結的決心」事前預約即將在3月22日23:59結束，只要參與預約即可領取一週年感恩禮物，包含【一週年紀念英雄職業挑戰選擇券（活動）】、【一週年紀念英雄壺精挑戰券（1次）（活動）】、【一週年歷章紀念戒指】、【一週年紀念特殊繼承者裝備箱（活動）】、【一週年紀念特殊繼承者支援箱（活動）】以及【神秘決心箱（活動）x14】。

《天堂2M》歷章V事前預約即將結束

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。