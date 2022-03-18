國民黨立委蔣萬安18日前往萬華參加真道教會「春暖幸福到」公益慈善活動，他致詞時表示，疫情爆發後，他在地方發起「愛心待用餐」活動，讓有需要的民眾領取，也特別在萬華開始提供免費法律諮詢和心理諮商服務，在後疫情時代，讓民眾生活或經濟壓力可以獲得紓發與支持。

基督教真道教會舉辦「春暖幸福到」公益慈善活動，準備面額1000元全聯禮券，致贈台北市萬華區低收入戶家庭，蔣萬安應邀出席活動致詞、提供活動摸彩獎品，並與現場民眾熱絡互動、合照。

蔣萬安致詞時指出，謝謝每位教會弟兄姐妹無私貢獻，讓這樣的溫暖和愛心送到每一位民眾手上，每次來到教會都感受滿滿溫暖和平靜的氣氛，教會是避風港，協助需要幫忙、關心的民眾來到教會，希望疫情趕快過去，讓生活回到正常，也希望各行各業回到疫情前的榮景。

他還表示，疫情爆發後，在地方發起愛心待用餐活動，讓有需要的民眾領取，也特別在萬華提供免費法律諮詢和心理諮商服務，讓民眾生活或經濟壓力可以獲得紓發與支持。

蔣萬安說，第一次來到真道教會參與「春暖幸福到」公益慈善活動，發放物資給萬華在地弱勢民眾，很謝謝教會邀請，讓他可以參與，也了解在地民眾心聲及想法，並進一步了解教會這麼多年來在地方上做的服務、回饋地方的事情，以及未來如何透過公私協力，給予教會最大的支持及鼓勵。