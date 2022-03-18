第一批史上最硬的14天新式教召今（18）日實施完成並離營，正當教召員快樂走出營區的同時，卻傳出有特戰單位的志願役士兵質疑，為何當了兩年兵，連自己的戰鬥個裝都沒有，而教召員都用新的？難道志願役就該死？宅神朱學恒在臉書說，「孩子，人家穿了是拿來宣傳用的，你們是拿來打仗用的，打仗又沒有票！當然是宣傳優先啊！」

根據《ettoday》報導，有陸軍特種作戰單位的志願役士兵表示，當了2年的兵，很多東西沒有發，都要用自己的錢去買，入伍前還在那畫大餅，說什麼能存多少錢，志願役就這麼該死、都要自己處理？

這位特戰士兵表示，至今他連自己的戰鬥個裝都沒有，教召人員卻用新的，「再來就是那個背心真的很爛，厚重又難用，你要國防自主我覺得很棒，台灣也有這能力，但可以參考基層意見？或看看別的國家怎做。」

最後還重話說，「如果總統您能看到請幫我們處理，沒處理我也不意外，畢竟有怎樣的三軍統帥，就有怎樣的國軍。」

對此，宅神朱學恒在臉書說，「孩子，人家穿了是拿來宣傳用的，你們是拿來打仗用的，打仗又沒有票！當然是宣傳優先啊！」