趁著太陽露臉，不少人會將鞋子洗乾淨拿到外面曬一曬，一名女網友分享，最近把洗完的球鞋拿去車前的保險桿上曬，結果出門前忘了把球鞋收起來，球鞋就這樣跟著她出門，且到達目的地後還好好的站在保險桿上，引來網友大讚，「這表示妳開車技術很好，很穩」。

一名女網友16日在臉書社團《爆廢公社》發文分享，趁著最近天氣不錯，她把家中兩雙球鞋洗乾淨，拿到車前的保險桿上曬乾，沒多久她準備開車出門，卻忘記先把球鞋收進屋裡。

她表示，出門後沒多久，她便注意到路上行人都在看她，讓她相當不自在，到達目的地馬上下車檢查車況，結果走到車前才發現，自己之所以會被一路關注，就是因為這兩雙球鞋好好的站在保險桿上，一路從家裡跟著她來到目的地。

貼文曝光後，不少網友笑稱，「高速風乾法」、「這樣鞋子不只能曬太陽，還能吹風」、「沒事的，這樣乾得比較快」、「妳的球鞋止滑效果非常好，都沒滑掉」、「鞋子的抓地力很棒」。還有網友稱讚，「開車技術不錯」、「這表示妳開車技術很好，很穩」、「開車好平穩」、「厲害，開整路都沒掉」。