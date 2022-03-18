二級保育鳥類小燕鷗約每年4月中旬會在大園、觀音一帶海灘出沒。（桃園市野鳥協會提供／陳夢茹桃園傳真）

二級保育鳥類小燕鷗約每年4月中旬會在大園、觀音一帶海灘出沒，「去年復育狀況是歷年最佳，達9成！」桃園市野鳥協會18日擺設32隻水泥做的小燕鷗假鳥，吸引小燕鷗築巢，另外也裝設20幾座庇護瓦，讓小燕鷗可以躲天敵、遮風避雨。

桃園市野鳥協會總幹事范卓昭指出，竹圍漁港北堤海灘是小燕鷗繁殖最佳區域，協會在約5年前用鐵桿及黑網匡住0.7公頃範圍，作為小燕鷗繁殖區，盼能復育二級保育鳥類。

談及復育狀況，范卓昭笑說「復育狀況越來越好！」，去年竹圍漁港北堤4至7月總計有93巢小燕鷗成功配對下蛋，其中有80巢孵化雛鳥，從下蛋到孵化成功約莫需要21天。

范卓昭指出，經調查發現13巢孵化失敗的原因有2種，第1個是鳥巢太靠近圍網邊界，容易被拍鳥人、遊客等驚擾，導致鳥爸媽放棄孵化進而失敗。第2個原因是去年6月有多場大雨，圍網因雨水沖刷出現縫隙，附近的遊蕩犬趁勢鑽入圍網，讓小燕鷗受到驚嚇。

范卓昭說，今年已先請老師用水泥灌模做出32隻小燕鷗假鳥，並邀請有意願的志工們一起彩繪，18日眾人在竹圍漁港北堤海灘擺出32隻小燕鷗假鳥，希望能吸引小燕鷗到此繁殖。庇護瓦部分約設置20多座，讓雛鳥能避免風吹日曬雨淋，更能達到躲天敵的效果。

范卓昭表示，目前復育狀況良好，未來也會繼續擺設小燕鷗假鳥、裝設庇護瓦，另外，也會在許厝港溼地及觀音其他區域規畫類似繁殖區。