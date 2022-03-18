美福倉儲正在進行廢棄物清運作業。（陳夢茹攝）

桃園蘆竹區美福倉儲連燒8天，17日殘火處理完畢，18日業者已將小怪手吊掛進倉儲清點存貨。「初估肉品類生食就有超過1萬多噸，怕生食發臭產生疫病！」環保局局長呂理德表示，損壞的食材將以廢棄物處理焚化，目前市內雖有欣榮焚化爐、生質能源中心，但仍無法自行消化，環保署已介入若有需要將協調全台焚化爐支援。

美福倉儲前方建物為7層樓，樓高總計36米，不過建物後方挑高成3樓結構，規畫為低溫冷凍庫，主要存放高級肉品、海鮮等生食，自10日起悶燒8天，對當地造成嚴重空汙，民怨四起，消防局投入大批人力救援，直至17日完成殘火處理，但現場仍飄散著濃厚的燒焦味。

消防局第三大隊長簡慈彥說，美福倉儲占地面積龐大，救災難度高，17日完成殘火處理，雖然目前現場仍有白煙冒出，但該煙並沒有溫度、沒有風險，18日下午3點業者已請清運業者吊掛4台小怪手進倉儲，準備清點並清運廢棄物，消防局仍有派員留守現場，每2小時使用熱顯像儀監測各區溫度，深夜及凌晨皆不間斷，全天候監測以確保現場安全。

呂理德指出，生食因多數有塑膠外包裝，碰上大火高溫，塑膠外包裝早已和生食黏在一起，因此將以廢棄物處理焚化銷毀，由於生食若放置時間過長，容易發生疫病問題，原先要求業者要提供處置計畫書才能開始清理廢棄物，礙於時間緊迫，現在採取先清理後核定的方式，盼能趕緊解決生食廢棄物問題。

呂理德說，美福倉儲初估有超過1萬噸的生食廢棄物，但桃園的欣榮焚化爐、生質能源中心實在吃不下如此龐大的廢棄物數量，目前業者已協調多家私人清運業者處理，若還是不足，環保署允諾會協請各縣市焚化爐支援，首重目標就是要將廢棄物趕緊清除。

美福倉儲則回應，18日小怪手才剛吊掛進倉儲，內部損失狀況仍有待詳細清點、調查，除了生食廢棄物要趕緊清點清運外，日前拆除的外牆牆板、內部貨架等將一併清理，並同時保持聯外道路暢通，最重要目標還是趕緊把貨品移出。