央行17日宣布升息1碼，調升利率至1.375％，啟動了睽違逾十年的升息動作，出乎市場預料。不過，新壽駐會董事林伯翰18日表示，升息「還好啦！」本就在大家預期中，只是沒想到這麼快，至於房價未來還是會「緩漲」，壽險業投資房地產主要還是會看收益。辰亞能源下午召開記者會，宣布與台灣3大壽險公司中國人壽、全球人壽及新光人壽共同投資綠能產業。林伯翰會後受訪時表示，央行升息本就在預期中，只是比想像早一點，並沒有太大意外，他認為，「升息是世界的趨勢」，韓國、英國早就升息了，台灣反而是比較晚的。針對房價未來走勢，林伯翰表示，房價已經漲高，沒有所謂的「逢低加碼」時機，未來還是會繼續再漲，央行會升息就是為了預防未來的惡性通膨，所以先採取了抑制的措施，可見未來房價還是看漲，如果未來不會再漲，就不需要做控制，但未來頂多是「緩漲」。至於現階段壽險業投資不動產的態度，林伯翰說，最重要的還是在「收益」問題，不動產投資主要還是看「地點」（location）、看收益，可看到近期全球人壽就買下新竹國賓大飯店與新竹行政大樓，再回租給新竹國賓，代表不管多少價錢，壽險業主要還是要看收益，只要符合政府標準就會投資。金管會對壽險業購置不動產的租金投報率門檻已從2.095％提升到2.345％，對壽險業來說，投資標的年化租金收益率至少要超過這個標準才符合法規。