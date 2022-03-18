大陸央行、銀保監會、證監會、外匯局、浙江省人民政府18日聯合發布《關於金融支持浙江高品質發展建設共同富裕示範區的意見》（《意見》），提出深化小微金融服務、助力低收入群體增收、拓寬城鄉居民財產性收入管道等促進「共同富裕」第三次分配作用舉措。

《意見》提出，深化小微金融服務。實施中小微企業金融服務能力提升工程，推廣應用「貸款碼」，優化小微企業金融服務差異化細分工作，持續開展首貸戶拓展專項行動，深化小微企業貸款授權、授信、盡職免責「三張清單」，擴大融資覆蓋面，提升融資便利度。

支持證券經營機構探索以降低服務費率等方式優化對涉農經營主體的服務。

深化政府性融資擔保體系改革，推動小微企業和「三農」融資擔保擴面增量。公平精準有效開展民營企業授信業務，不斷提高金融服務民營企業質效。

支持溫州市深化民營經濟金融服務，探索在示範區關鍵節點和重要環節上先行先試。鼓勵台州市進一步深化專注實體、深耕小微、精準供給、穩定運行的小微企業金融服務創新。

支持寧波市持續發揮數位技術優勢，面向小微企業和創業創新主體提供優質融資服務和支付服務。

《意見》提出，助力低收入群體增收。加大對個體工商戶、家庭作坊、流動商販、靈活就業人員、農村創業人群等市場主體的金融支持力度，優化對進城務工農民的金融服務，推動低收入群體增收。探索面向新產業、新業態和靈活就業人員推出更加符合其多樣化需求的保險保障，充分發揮保險「穩定器」作用。推動落實各項金融惠企政策，深化保險替代保證金機制和常態化保就業保市場主體融資支持機制。發揮金融在第三次分配中的作用，大力發展慈善信託。

《意見》提出，拓寬城鄉居民財產性收入管道。高水準推進錢塘江金融港灣建設，打造財富管理高地。在依法合規、商業自願基礎上，支持符合條件的商業銀行在浙江發起設立理財子公司。

支持公募基金公司落戶浙江。鼓勵本地經營機構做優公募基金投資顧問服務，發揮財富管理功能。支持金融機構穩健發展投資基金、理財產品、信託等多元化金融產品，構建與城鄉居民需求相適應的多層次、多樣化財富管理體系。