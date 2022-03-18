台南市本月上旬接連傳出19起本土病例後，今天已經是維持第5天＋0，衛生局統計至16日，台南市第1劑疫苗涵蓋率81.6％、第2劑75.6％、追加劑43.4％，鑒於仍有不少民眾未打第3劑，少數未打1、2劑，衛生局宣布，19日至25日增設79場提供COVID-19疫苗1、2劑及追加劑隨到隨打地點。

衛生局指出，若未能於1922公費疫苗預約平台開放期間內完成預約的市民，歡迎運用台南打疫苗系統，查詢場次。

此外，衛生局也提醒，3月7日零時起入境、研判為確定病例之密切接觸者，原定應於隔離／檢疫措施期滿後接續7天自主健康管理，並在第3天、第6至7天進行公費家用快篩試劑檢測，即日起調整為自主健康管理期間第2天、第4天各進行1次；請民眾於執行隔離／檢疫措施期滿後的自主健康管理期間，務必按時執行家用快篩試劑檢測，並配合以雙向簡訊回報檢測結果。

衛生局也提醒，依「傳染病防治法」第48條第1項、第58條第1項第4款規定，隔離／檢疫措施期滿執行自主健康管理者於自主健康管理期間，應配合回復雙向簡訊或接受電話詢問健康情形等必要關懷追蹤機制，如未回報檢測結果或違反相關規定者，將依「傳染病防治法」第67條、第69條規定，最高可裁處30萬元罰鍰。