韓國26歲帥哥網紅池泰善（音譯，지태선）是一名經營音樂清單類型的YouTuber，才創立頻道1年左右就累積千萬觀看次數，在當地小有名氣，也有不少鐵粉支持；日前池泰善和朋友聚餐時不幸跌倒，撞到頭送醫後被判定腦死，他的家人也簽下器官捐贈同意書，成功幫助6條命，他的爸爸心痛不捨表示，「會一直支持你」。

綜合外媒報導，池泰善月初和朋友們聚會，期間不慎跌倒撞到頭，被緊急送醫急救，但最終還是被判定腦死，消息曝光讓網友們很震驚；而池泰善家屬在得知死訊後，也決定簽下器官捐贈書，在幾天內他的心、肺、肝、腎和胰臟，幫助了6個人重生，遺愛人間。

池泰善的爸爸儘管很難接受兒子離開的消息，還是不捨地說，「真的很痛很難過，但就算不願意也得送你（池泰善）離開，對吧？寶貝兒子啊，你去了另一個世界，爸爸也會一直訂閱按讚支持你」。

在池泰善離開後還溫暖地幫助6條生命，網友們也紛紛湧入他的YouTube頻道留言哀悼，「還是很難相信你已經離開了，謝謝你生前介紹了那麼多好聽的音樂」、「未來我會繼續聽你建的歌單，願你安息」、「感謝你走了還幫助那麼多人，到另一個世界的你一定要過得很好」。